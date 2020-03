Mielipide: Korona pelasti hallituksen – Järeät toimet on samalla kriisi- ja sotaharjoitus tulevia ehkä vakavampia tilanteita varten

Kautta Euroopan ja maapallon hallitukset ovat alkaneet reagoida voimalla koronavirukseen. Reagointiin on tarvetta, mutta Suomessakin vahvimmat reaktiot tulivat vähän kuin jälkikäteen, ja menikö jopa hieman överiksi? Ainakin professori Martin Scheinin on arvostellut, että valmiuslain käyttöönotto oli sentään liikaa ja rikkoi perustuslakia.

Vaan hallituksille tilanne on ollut ylivoimaisen houkutteleva riippumatta siitä, oliko kovimpiin toimiin tarvetta tai ei. Koko maapallolla oltiin menossa taantumaan, ja Suomessakin hallituksen taloustavoitteet olivat epärealistisia. Nyt niistä ei ole väliä. Korona pelasti. Ja kun ei ole väliä, kuinka alas taloudessa mennään, paras on reagoida mahdollisimman uskottavasti, voimalla, mikä kylläkin samalla lisää vauhtia taantumaan tai lamaan. Opettihan Goebbelskin, että kun valhe on riittävän suuri, siihen on pakko uskoa.

Televisiota seuraten on saanut tietää, miten kaikkialla reagoidaan ja ulkomailla kuollaan, mutta Suomen uusia vuorokausikohtaisia lukuja on ollut vaikea seurata. Tätä kirjoittaessani tiistaina klo 16 IS kertoo netissä, että maanantaina tartuntoja oli ollut tiedossa 319, joista maanantain aikana paljastuneita uusia 47 kappaletta. Ei siis mitään

suurta ryöpsähdystä, mutta tauti leviää. Tartuntaluvuista kerrotaan, että kaikkia ei enää testata. Testauskoneisto on kai kuitenkin entinen, joten kai sen työn tulos aika hyvän kuvan kehityksestä antaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikuttaa siis kuin Suomessakin oltaisiin päästy lähiaikoina tartunnoissa niskan päälle ilman valmiuslakiakin. Kiinassa ja Etelä-Koreassa tauti on suorastaan selätetty. Kiinassa siihen meni aikaa runsaat 2,5 kuukautta. Toki tauti voi lähteä leviämään uudelleen, mikäli ei osata varoa.

Järeät toimet on samalla kriisi- ja sotaharjoitus tulevia ehkä vakavampia tilanteita varten. Siinä syy hallitusvallan pieneen liioitteluun saattaa ollakin.