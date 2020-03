Kaikesta huolimatta hyvät muistot – Itävallan Tirolin kriisialueella pelanneen ex-tiikeri Tommi Siirilän kausi päättyi koronavirusepidemiaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Tiikereissä kahteenkin otteeseen 2011–12 ja 2014–16 pelannut ja seurassa kaksi Suomen mestaruutta voittaneen Tommi Siirilän, 26, lentopallokausi Saksan Bundesliigassa loppui kuin seinään kuten niin monella urheilijalla viime päivinä ympäri maailmaa.

Siirilä pelasi koronaviruksen lopettaman kauden Alpenvolleys Hachingissa, joka on Saksan Bundesliigan kummajainen. Seura on nimittäin Itävallan Innsbruckista, mutta pelasi Saksan Bundesliigaa ja edusti myös CEV-cupissa Saksaa. Osan peleistään Alpenvolleys Haching tosin pelasi Saksassa Unterachingissa Münchenin lähellä. Taustalla on saksalaisen ja itävaltalaisen seuran fuusio 2017.

– Tämmöistä tämä on nyt ollut. Olin kipeänä, enkä ole harjoitellut ollenkaan, joten se vaikutti vähän peliaikaankin. Ei niitä kuitenkaan hirveän monta peliä ollut, joissa en pelannut, Siirilä sanoi Bestenseessä Brandenburgissa 8. maaliskuuta kärsityn 2–3-tappion jälkeen.

Tuo peli jäi Siirilän viimeiseksi vieraspeliksi. Siirilä oli maaliskuun alussa kuumeessa. Hän kävi tarkistuttamassa lääkärissä, ettei hänellä ollut koronavirusta.

Siiriläkin on asunut muun joukkueen tavoin Innsbruckissa, vaikka Haching ei edes pelaa Itävallan sarjassa.

– Kaikki harjoittelu on tapahtunut Innsbruckissa. Kun olemme pelanneet osan otteluista Unterachingissa, sinne on lähdetty päivää ennen hotelliin. Innsbruckissa olemme olleet kaupungin parhaimpia palloilujoukkueita, kun siellä ovat lähinnä vain talvilajit suosiossa.

Vaikka Itävalta, erityisesti juuri Pohjois-Tiroli, on kärsinyt pahasti koronaviruksesta, Siirilälle jäi vain hyviä kokemuksia Innsbruckista.

– Innsbruck on ollut loistava kaupunki asua. Olen asunut ihan treenihallimme vieressä. Kelitkin ovat olleet hyviä ja maisemat kaupungin ympärillä ovat hienot. Huono puoli on se, ettei saksan kieli ole oikein tarttunut, kun joka paikassa on pärjännyt englannilla. Italiassa opin aikoinaan vähän italiaa, kun Perugiassa oli sellainen tapa, että ulkomaalaispelaajillekin opetettiin kieltä.

Koska Hachingin pääpaikka on Innsbruckissa, joukkue joutui matkustamaan paljon.

– Onneksi Etelä-Saksasta on paljon joukkueita Bundesliigassa, mutta Berliiniin ja muutamaan muuhun paikkaan olemme lentäneet. Olemme ajaneet ensin Münchenin lentokentälle. Ovathan ne olleet pitkiä päiviä.

Siirilän joukkue oli kovatasoinen, mutta se oli melkoinen muukalaislegioona. Kokoonpanossa oli vain kaksi itävaltalaispelaajaa, joista toinen oli Loimussa ja VaLePassa pelannut libero Florian Ringseis.

– Itävallassa lentopallon taso ei ole kovin korkea. Meidän jengi on vähän poikkeus. Seuraan on panostettu kunnolla ja laitettu rahaa toimintaan.

CEV-cupissa Haching meni puolivälieriin, mutta Tuomas Sammelvuon Pietarin Zenit pudotti Siirilän ja kumppanit.

Siirilän kanssa keskitorjujien peliajasta ovat tapelleet slovenialainen Saso Stalekar, brasilialainen Pedro Frances ja brasilialainen Douglas Duarte Da Silva.

– Keskariosastomme on ollut hyvä. Erityisesti Stalekar on ollut vakuuttava, vaikka hän on vielä nuori ja raakile joissakin asioissa. Hän tulee menestymään seuraavina vuosina ihan varmasti, jos jaksaa vain painaa. Brassimme ovat taas kokeneita pelureita, jotka ovat pelanneet hyvin illasta toiseen.

– Ymmärrän päävalmentajaamme Stefan Chrtianskyä peluuttamisen osalta, vaikka itse haluaisikin totta kai koko ajan pelata.

Siirilän sopimus Hachingin kanssa päättyy keväällä.

– Ei ole mitään tietoa ensi kaudesta, mutta hyvin todennäköisesti en Hachingissa jatka. Suomeen en kuitenkaan ensisijaisesti ole palaamassa, vaan ulkomailla jatkaminen kiinnostaa edelleen. Ei ole mitään tarvetta palata Suomeen.

Ennen Alpenvolleys Hachingia ja Saksan Bundesliigaa Siirilä on ehtinyt Suomen lisäksi pelata Italiassa siis Perugiassa ja Ranskassa Ajacciossa.

– Bundesliigan kärki on ollut hyvätasoinen. Hirveitä tasoeroja ei ole ollut. Esimerkiksi Recycling Volleys Berlin on ihan huippujengi. Kaikki toimii ja systeemit on ammattimaisesti hoidettu. Tietysti Italian liiga on ihan toista, mutta on tämä ollut hieno kokemus.

Alajärveltä kotoisin olevan Siirilän tukikohta Suomessa on ollut viime aikoina Tampereella, jossa hänen puolisonsa asuu.

– Ei minulla virallista kotia Suomessa ole, mutta Alajärvellä ja Tampereella on kamppeitani. Vanhemmat asuvat yhä Alajärvellä. Puolisoni asuu Tampereella, mutta hän on ollut aika paljon myös Innsbruckissa.

Siirilällä on myös pesäpallotaustaa. Hänen isänsä Pekka Siirilä pelasi aikoinaan pesäpalloa edustustasolla sekä Vimpelin Vedossa että Alajärven Ankkureissa.

– Alajärvellä kaikki pelasivat pesäpalloa. Edelleen minulla on pesäpallossa hyviä kavereita ihan Suomen huipulta asti. Laji on hieno ja seuraan sitä tiiviisti edelleen.