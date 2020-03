Erikoistuminen tuo tulosta – Koralli-Tuote teki peliliikkeen, joka kannatti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koralli-Tuotteen johtoryhmä oli päättänyt unelmoida jo vuosia ennen kuin unelmointi-sana tunki itsensä trendilehtien kansiotsikoihin. Tuloksena ei ollut pelkkää unelmahöttöä, vaan ihan oikea bisnesnäkymä, joka on johdattanut kokkolalaisyrityksen oman toimialansa raskassarjalaiseksi.

– Istuttiin johtoryhmän unelmapäiviä kymmenkunta vuotta sitten ja laitettiin vähän ajatuksia ylös. Tänä päivänä kun muistelee mitä paperille kirjoitettiin, aika monet niistä unelmista ovat toteutuneet tai ainakin on kuljettu niitä kohti, sanoo vuodesta 1985 Mesilässä pääpaikkaansa pitäneen Koralli-Tuote Oy:n toimitusjohtaja Hannu Göös.

Toimitusjohtajaa komppaavat yhtiön kaksi muuta yrittäjä-omistajaa, suunnittelupäällikkö Lasse Göös ja myyntipäällikkö Timo Göös.

– Meillä on ollut hyviä rekrytointeja, joiden ansiosta esimerkiksi tuotantoa on tehostettu ja otettu käyttöön uutta teknologiaa. Sitä kautta on saatu varmistettua tuotteiden korkea laatu, kolmikko kertoo.

Varttuneempi väkimuistaa Koralli-Tuotteen keittiökalusteiden valmistajana 1980-luvulta. Sitten iski lama, ja yhtiö ajautui perimmäisten totuuksien äärelle markkinoiden ja kannattavuuden kutistuttua. Silloin yrityksen perustajat Sakari ja Juhani Göös päättivät tehdä rohkean ratkaisun ja suunnata täysin uudelle alueelle, julkisten tilojen erikoiskalusteiden valmistukseen.

– Ei tästä talosta ole koskaan rohkeutta puuttunut. Olemme uskaltaneet tehdä uusia avauksia, ja tarjota vaikeitakin kohteita omaan osaamisen luottaen. Hienosti on mennyt, ja asiakkaatkin ovat osoittaneet arvostavansa meidän osaamista, omistajat sanovat.

Taannoisen unelmapäivän seurauksena yritys on sittemmin erikoistunut julkisten tilojen erikoiskalusteissa entistä kapeammalle sektorille; sairaalakalusteisiin. Asiakkaita ovat lähinnä yritykset mutta myös sairaanhoitopiirit ja muut julkisyhteisöt.

Uusimmista referensseistä yksi nousee yli muiden. Uuden lastensairaalan kalustaminen Helsingissä oli urakka, joka nosti Koralli-Tuotteen uskottavuuden ja osaamisen suomalaisittain korkeimmalle tasolle.

– Se oli meille iso ja hyvä kohde, arvoltaan yli 2 miljoonaa euroa eli kaksi kolmasosaa silloisesta liikevaihdostamme. Sairaalan saama laaja julkisuus on poikinut myös meille tunnettuutta ja sitä kautta uusia töitä. Kainuun uusi sairaala lukeutuu uusimpiin kohteisiimme, Hannu Göös toteaa.

Arkkitehtisuunnitelmien pohjalta Koralli-Tuote toimittaa sairaaloihin muun muassa vastaanottotiloja, potilashuoneita, pukuhuoneita, lääkehuoneita sekä asennusvalmiita potilaspaneeleita.

Yhtiö on myös Suomen suurin Coriankomposiitti-materiaalin auktorisoitu valmistaja. Kyse on korkeat hygienia- ja kestävyysvaatimukset täyttävästä materiaalista, jota hyödynnetään esimerkiksi kirurgien käyttämissä käsienpesualtaissa. Venevalmistaja Nautorille Koralli-Tuote on toimittanut samasta materiaalista valmistettuja varusteita aina 1990-luvulta lähtien.

Perheyritysten toiminnassa korostuvat usein arvot. Hannu Göösin mukaan Koralli-Tuotteessa asioita halutaan tehdä perheyritykselle sopivasti ilon ja innostuksen kautta.

– Tällaiset asia voivat olla ratkaisevia varsinkin silloin, kun olemme tarjouksen hinnoittelussa tasoissa muiden kanssa. Projektit ovat vaativia, ja työmailla tarvitaan oikeanlaista joustavuutta ja kykyä toimia eri tahojen kanssa. Uskon, että tämä on ammattitaidon ohella yksi meidän vahvuuksista samoin kuin ISO 9001- ja ISO 14 001- laatu- ja ympäristösertifikaatit.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 4,1 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä noin 20. Vaikka juuri tällä hetkellä talous sukeltaa koronaviruksen takia, tulevaisuudessa omistajat näkevät enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Meillä on markkinoilla vakaa asema ja osaava henkilöstö. Kansainvälisiä markkinoita olemme kokeilleet, mutta Suomi on meidän markkina-alue jatkossa. Kotimaassa kyllä riittää sekä uutta sairaalarakentamista että korjausrakentamista.