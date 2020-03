Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Parjattu ja haukuttu on mainettaan parempi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Lumiukko. Ohjaus Tomas Alfredson, 2017 TV5 la 28.3. klo 21.00

Ei lapset, nyt ei ole kyseessä se jouluaaton Lumiukko. Ensi-illan jälkeen arvostelijat polkivat Tomas Alfredsonin jännärin hankeen ja kusivat sen päälle. Hädissään ohjaaja tunnusti, ettei käsikirjoitusta ehditty edes kuvata kokonaan. Val Kilmerin ja pikkupojan repliikeissäkin on ääniteknisiä ongelmia. Eikä aihe ole Nordic noiria kummempi. Omasta mielestäni Lumiukko on mainettaan parempi. Michael Fassbender tekee hienosyisen roolin apeana antisankarina. Harry Hole hymyilee elokuvassa vain kahdesti, mutta kummallakin kerralla on merkitystä.