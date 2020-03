Kalajoella jaettu postilaatikoihin uusnatsien lehtisiä – Kalajaska ja KP Jakelu eivät ole jakeluun osallisia

Kalajoella on jaettu postilaatikkoihin Kohti Vapautta -nimisen uusnatsiliikkeen lehtisiä. Ainakin osa lehtisistä on ollut keskiviikon Kalajaskan välissä. Lehdellä tai sitä jakelevalla KP Jakelulla ei ole näiden julkaisujen kanssa mitään tekemistä.

– Viime keskiviikon Kalajaskan välissä meillä ei ollut mitään ulkopuolista jaettavaa. Meillä ei ole tietoa siitä, miten lehtiset ovat lehtien väliin päätyneet, KP Jakelun jakelupäällikkö Päivi Rättyä sanoo.

Kohti Vapautta kertoo verkkosivuillaan olevansa suomalainen kansallissosialistinen liike, jonka tavoitteena on kansallissosialistinen Suomi. Liike vastustaa jyrkästi maahanmuuttoa ja kannattaa valkoisen rodun ylivaltaa.

Liike kertoo yhdistävänsä poliittisen teorian, kamppailulajiharjoittelun ja katutoiminnan. Arvoikseen liike nimeää kunniallisuuden, rohkeuden ja kansallisen verilinjan.

Liikkeen katsotaan olevan kielletyn natsijärjestön Suomen vastarintaliikkeen työn jatkaja. Verkkosivuilla kerrotaan myös, että liikkeen materiaalia on jaettu laajasti Pohjois-Pohjanmaalle viikolla yhdeksän. Uutisen yhteydessä on kuvia myös Ylivieskasta, missä liikkeen julisteita on kiinnitetty eri puolille keskustaa.

Sekä Kalajaskan että KP Jakelun omistaa KPK Yhtiöt.