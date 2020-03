Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta on varmistettu laboratoriokokeella. Altistuneita on kartoitettu, ja heihin ollaan yhteydessä tämän päivän aikana. Varotoimenpiteenä yksi päiväkoti suljetaan.

Tartunta on peräisin ulkomailta.

Kalliosta kerrotaan, ettei sairastuneesta anneta tarkempia tietoja yksityisyydensuojan perusteella.

Uutista päivitetään.