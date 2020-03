Lentopallon Baltian liiga yhä suunnitelmissa – Ensi kaudella mahdollisesti maistiaisia, jos koronatilanne sen sallii, sanoo Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi Jokinen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Baltian liigaa ei ole kuopattu, vaikka lentopalloseurat Suomessakin yrittävät parhaansa mukaan sopeuttaa toimintaansa koronavirusepidemian vaikutuksiin. Tällä hetkellä tilanne Baltian liigan suhteen on se, että ensi kaudella uudesta liigasta saadaan maistiaisia. Varsinaisesti Baltian liiga lähtisi pyörimään seuraavalla kaudella 2021–22.

Toki monta muttaa ja mutkaa on vielä matkassa ennen kuin päätöksiä voidaan tehdä.

– Lähtökohtaisesti tilanne on se, että Virosta tuli viestiä, etteivät sikäläiset seurat ole vielä valmiita Baltian liigaan ensi kaudella. Itse asiassa Virosta tuli oma esitys ensi kauden pelaamistavaksi, mutta sitä olisi ollut vaikea tässä tilanteessa toteuttaa, Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi Jokinen kertoo.

Suomalaisseurat puolestaan tekivät vastaesityksen, jossa jokainen Baltian liigaan lähtevä seura saisi ensi kaudella esimakua pelaamalla minimissään yhden kansainvälisen ottelun joko kotonaan tai vieraissa. Parhaassa tapauksessa sekä kotona että vieraissa.

– Otteluissa olisi urheilullista panosta siten, että pisteet tulisivat kansallisten liigojen sarjataulukoihin. Kauden päätteeksi pelattaisiin final six -tyyppinen lopputurnaus, johon joukkueet valikoituisivat kansallisten liigojen perusteella, Jokinen kertoo.

Ensi kauden otteluista seurat saisivat myös kokemusta kansainvälisistä otteluista ja siitä miten ne yleisöä ja yhteistyökumppaneita kiinnostavat.

– Näitä kokemuksia hyödynnettäisiin, kun luodaan suunnitelmat varsinaiselle Baltian liigalle, Jokinen jatkaa.

Tietysti päällä oleva poikkeustila heijastuu monin tavoin myös urheiluun.

– Päivä kerrallaan mennään, kun emme tiedä millaiseksi tilanne kehittyy ja milloin olot alkavat normalisoitua, Jokinen myöntää.

Tiikereissä on arvioitu, että runkosarjan viimeisen kotiottelun ja ainakin yhden puolivälierien kotipelin peruuntumiset aiheuttavat noin 8 000 – 10 000 euron loven seuran kassaan.

Jokinen kertoo, että Tiikereiden budjetti on rakennettu Lentopalloliiton ohjeistuksen mukaan siten, että siinä on huomioitu vain runkosarja.

Liigaseuroille on tehty kysely, jossa seurat ovat saaneet arvioida koronavirusepidemian aiheuttamia kustannuksia. Kysely on tehty myös sitä varten, että seuroilla on lukuja esitettäväksi mahdollisia opetusministeriön kompensaatiota varten. Millään tavoin varmaa näiden kompensaatioiden saanti ei ole.

Joka tapauksessa urheiluseuroilla edessä ovat ajat, joita ei riitä termi "haasteellinen" kuvaamaan. Ensiksi on tietysti selvitettävä ihmisten terveyttä uhkaava epidemia.

– Iso huoli on siitä, kuinka kauan tämä poikkeuksellinen tilanne kestää ja millaiset vaikutukset sillä on yleisesti talouteen. Se on jo nyt selvää, että jokainen seura joutuu tekemään tulevat budjettinsa huomattavasti maltillisemmin kuin ennen.

– Tietysti toivon, että pelaajatkin ymmärtävät tilanteen, kun sopimusneuvotteluja käydään. Kun tämä tilanne koskettaa koko maailmaa, suomalaiset huippupelaajat saattavat mieluummin jäädä ensi kaudeksi kotimaan kentille.

Samoin kuin monessa muussakin seurassa Tiikereillä on suunnitteilla varainhankintaa ensi kautta varten. Sitä kautta kannattajat voivat osoittaa tukensa seuran toiminnan jatkolle.

– Suunnitteilla on lähiaikoina asettaa myyntiin ensi kauden ensimmäisen kotipelin pääsylippuja, johon katsojat voivat määritellä hinnan. Samoin myyntiin on tulossa ensi kauden kausikortteja, Jokinen kertoo.