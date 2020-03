Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Me ihmiset tarvitsemme nyt toisiamme – Koronavirus on jo muuttanut elämää

Koronaviruksen aiheuttama hätkähdyttävä muutos ihmisten elämässä on tuonut tullessaan aavistuksen jostain hyvästäkin, vaikka aina toivoisi, että ihminen oppisi vähemmälläkin. Kuvittelenko ainoastaan, vai ovatko ihmiset kiinnostuneita läheisistään aiempaa enemmän? Onko kieli vyön alla juoksentelu vähentynyt ja antanut mahdollisuuden rauhoittua?

Aika moni ihminen joutuu pakosta tai vapaaehtoisesti viettämään enemmän aikaa kotona kuin normaalisti. Oikeastaan kuulostaa aika hurjalta, jos kuulee, että lapsiltakin vapautuu jopa tunteja päivässä, kun ei ole kodin ulkopuolisia harrastuksia. Olen kuullut sanottavan, että nyt on kivaa, kun saa tehdä kotona kaikkea kivaa sen jälkeen, kun läksyt on tehty.

Ihmiset saattavat aikanaan tarkistaa ajankäyttöään ja elämäntapaansa, kun koronavirusepidemiasta selviydytään. Kodin seinien sisään käpertyminen tarkoittaa parhaassa tapauksessa perheen yhteisiä iltahetkiä, aikaa soitella ystäville tai tehdä käsitöitä. Joskus voi olla vaikka tekemättä mitään.

Koronavirus ei estä veneen rakentamista, puutarhakirjojen lukemista tai ikkunoiden pesemistä, jos ei ole itse sairastunut. Ruokaa voi laittaa, pullaa leipoa tai lukea kaikki lukematta jääneet kirjat. Elämässä on moni asia muuttunut, mutta paljon vanhaa ja normaalia on jäljelläkin.

Myös työ on saanut uusia muotoja. Osa käy tietysti aivan entiseen tapaan töissä, mutta etätyön määrä on kasvanut ja siitä on tullut nyt oikea vaihtoehto. On kerta kaikkiaan järkevää tehdä kotona niitä töitä, jotka etänä tehtäviksi luontuvat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eilen kuuntelin etäkokousta, jonka kesken lapsen kirkas ääni pyysi äidiltä maitoa. Pikkuinen oli "karannut" hoitajaltaan äidin työhuoneeseen. Keskeytys ei häirinnyt vaan toi kokoukseen elämän lämpimän tuulahduksen. Ja ennen kuin kukaan hermostuu, voi vakuuttaa, että etätyö on ihan oikeata työtä. Tavoitteena on saada aikaan samat asiat kuin normaalistikin olematta fyysisesti työpaikalla.

Valitettavasti poikkeuksellinen tilanne tuo tullessaan osalle ihmisistä yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Siksi olisi tavattoman tärkeätä muistaa kaukana ja lähellä olevia ihmisiä tavalla tai toisella. Aina voi soittaa ja pitää yhteyttä muutenkin kuin tapaamalla. Me ihmiset tarvitsemme nyt toisiamme.