Keskipohjanmaan viiniarvio: Paluu toimivien perusasioiden pariin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikon viini

Gran Marius Reserva Selección 2014, Espanja, 13,99 €

Kyykkyviiniseikkailuiden jälkeen on mukava palata varmuudella toimivien perusasioiden pariin. Muutama euro lisää ja tietää varmuudella saavansa hyvän viinin. Valintani on sikäli puolueellinen, että olen aina pitänyt espanjalaisista punaviineistä, eikä Gran Marius tee poikkeusta.

Sen tuoksu on kuitenkin hieman moderniin tyyliin viritetty, tuhteja tummia marjoja, karhunvattua ja ylikypsää kirsikkaa, ilman raskasta tammisuutta ja vaniljaa. Viini on itse asiassa neljän rypäleen sekoitus, jossa perinteinen Tempranillo ei ole pääosassa, joten tuoksukin on erilainen.

Maku noudattaa hyvin tuoksua ja sama marjaisuus on mukavan pyöreää, eivätkä hapot kiusaa liiaksi. Pelkällään maistettunakin hyvä, mutta ruuan kanssa erinomainen. Tämä kestää hyvin liharuokaa ja mausteitakin. Kuten aina ennenkin, punaviini aukeaa parhaimmilleen ruuan seurassa. Kotona tämä nostettiin vuoden parhaimpien joukkoon, joten en ole arvioni kanssa ihan yksin. Tämä on selkeästi maukkaampi kuin Mariuksen edullisempi versio, joten kannattaa satsata ne pari euroa lisää.