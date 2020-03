Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

AKK-Motorsport ry päätti viime viikon perjantaina perua kaikki liiton alaiset kilpailut toukokuun loppuun asti henkilömäärästä riippumatta. Yksi perumisen kokeneista kisoista on Vetelin UA:n perinteinen Asfalttikunkku, joka on kerännyt vappuna runsaasti kilpailijoita Kemoraan.

Vetelin UA:n hallitus piti torstai-iltana puhelinkokouksen ja päätti jättää Asfalttikunkun kokonaan ajamatta tältä vuodelta.

– Emme lähde etsimään Asfalttikunkulle uutta ajankohtaa. Ensinnäkin mielestämme Asfalttikunkku kuuluu vappuviikonloppuun. Toinen tärkeä tekijä on se, että kesällä jokkiskalenteri on niin täynnä, ettei sopivaa rakoa oikein löydy, emmekä halua vaikuttaa muiden kisajärjestäjien kilpailujärjestelyihin. Syksy ei tule kysymykseen sen vuoksi, että illat pimenevät liian aikaisin, Vetelin UA:n puheenjohtaja Sanna Korpela taustoittaa.

Asfalttikunkun tittelistä ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Viime vuonna Kemorassa ajettiin juhlakisa, kun ohjelmassa oli järjestyksessään 30:s Asfalttikunkku.

Virallisesti Asfalttikunkku on "vain" kansallinen kilpailu, mutta monelle jokkiksen harrastajalle se on paljon enemmän. Se on kilpailukauden käynnistävä tapahtuma, joka kerää paikalle kilpailijat ympäri Suomen. Kilpailijamäärältään Asfalttikunkku on Suomen suurin jokkiskilpailu.

– Juuri tuon takia Asfalttikunkkua ei voi siirtää myöhempään ajankohtaan. Ei se ole sama Asfalttikunkku, jos ajankohta on jokin muu kuin vappuviikonloppu, Korpela toteaa.

Vetelin UA:n hallitus päätti viheltää pelin poikki hyvissä ajoin, jotta spekulaatiot kisan kohtalosta loppuvat saman tien.

– Kisan siirtäminen myöhempään ajankohtaan olisi vain lisännyt epävarmuutta. Kukaan ei tiedä, millainen koronaviruksen tilanne on kuukauden tai kahden päästä. Nyt tilanne on se, että vappuna Asfalttikunkkua ei voida järjestää missään tapauksessa, joten sitä ei tänä vuonna ajeta. Toivottavasti sitten reilun vuoden päästä taas kisataan, Korpela sanoo.

Vetelin UA:lle Asfalttikunkku on tärkeä kilpailu taloudellisesti. Kilpailijoita on paljon, katsojia on paljon, varikkolipun ostaneita katsojia on paljon ja ostotarjouksia on paljon, joten Vetelin UA:lla jää saamatta euro jos toinenkin. Toki pitää muistaa myös se, että pelkästään palkintoihin oli tämän vuoden osalta budjetoitu yli 60 000 euroa.

– Tietysti peruminen vaikuttaa taloudellisesti, koska Asfalttikunkku luonnollisesti on meidän isoin kilpailu ja tapahtuma. Onneksi kisakoneisto on rutinoitunut, joten taloudellisesti isoa vahinkoa ei päässyt vielä tapahtumaan. Kyllähän nytkin erilaisia tarjouksia oli paljon, mutta raha ei ollut vielä siirtynyt puolin eikä toisin. Hyvin yhteistyökumppanit päätökseen suhtautuivat. Ajatusmaailma oli sellainen, että vuoden päästä sitten, Korpela selvittää.

Asfalttikunkun peruminen näkyy myös alueen yrityksien kassavirrassa, sillä Asfalttikunkku on Kaustisen kansanmusiikkijuhlien jälkeen alueen toiseksi suurin massatapahtuma.

– Todella sääli alueen yrityksiä kohtaan. Asfalttikunkkuun väki tulee jo torstaina ja lähtee vasta sunnuntaina, joten majoitusliikkeille tämä on iso asia. Tietysti myös kaupalle, sillä jossakin jokkisväki kauppakassinsa pitkän viikonlopun aikana täyttää, Korpela harmittelee.

Toukokuussa Vetelin UA:n piti isännöidä toistakin kilpailua, sillä Historic Racen kauden avauskilpailut piti ajaa Kemorassa 23.–24. toukokuuta. Tuolle kilpailulle Vetelin UA etsii uutta päivämäärää yhdessä Ylivieskan UA:n ja Historic Race Finland ry:n kanssa.

– Alustavia suunnitelmia uudeksi ajankohdaksi on, mutta en niitä vielä paljasta, koska varmaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa. Historicin kisa on helpompi sovittaa kalenteriin kuin Asfalttikunkku, koska jokkiksen kisakalenteri on kesäkuukausina niin täynnä, Korpela sanoo.