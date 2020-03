Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronaviruksesta johtuvat ohjeistukset ja suositukset antavat yksiselitteisen ohjeen sille, että kaikki isot tapaamiset suurella ihmisjoukolla on peruttava.

Osallistujarajoituksesta on syntynyt hämmennystä pitkälti siitä syystä, että valtion viranomaiset tulkitsivat kymmenen osallistujan rajaa 17.3. keskenään jossain määrin eri tavoin. Epäselvyyttä on ollut muun muassa siitä, sovelletaanko kirkollisiin toimituksiin tartuntatautilakia vai kokoontumislakia ja mitä tästä poikkeusoloissa seuraa.

Hautajaisten järjestäminen poikkeusoloissa on tuonut mukanaan haasteita. Harvakseltaan hautajaiset ovat niin pienet tapahtumat, että surevien omaisten määrä jäisi alle kymmenen hengen.

– Kyllä hautajaiset sekä kaikki muutkin kirkolliset toimitukset tulisi pitää mahdollisimman pienellä joukolla ja ainoastaan ihan lähiomaisille.

Seurakunnan muu toiminta kuten jumalanpalvelukset on peruttu. Jumalanpalvelukset pidetään alle 10 hengen tilaisuuksina, jotka välitetään nettiradion ja Radio Dein kautta, ohjeistaa Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Per Stenberg.

Myös Keskipohjanmaan verkkosivun kautta jumalanpalveluksia on mahdollista seurata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirkkoherra myös muistuttaa, että henkilömäärän rajaukset koskevat myös kokonaan ulkoilmassa järjestettäviä tapahtumia.

Toistaiseksi voimassa olevat kokoontumisen rajoitukset saattavat laittaa pohtimaan, että voisiko esimerkiksi hautajaisia siirtää hiukkasen myöhempään ajankohtaan järjestettäväksi.

– Toivon, että hautajaiset järjestettäisiin ajallaan eikä niitä siirrettäisi tarpeettomasti. Seurakunnissa esimerkiksi vainajien kylmäsäilytystilat ovat hyvin rajalliset, kovin pitkiin säilyttämismahdollisuuksiin ei yksinkertaisesti ole mahdollisuuksia. Myös muu kapasiteetti niin pappien osalta kuin esimerkiksi hautausmaan työntekijöiden osalta saattaa ruuhkautua ihan mahdottomaksi mikäli toimituksia siirretään myöhäisempään ajankohtaan, sanoo kirkkoherra.

Seurakunnilta on kyselty runsaasti ohjeistuksia hautajaisille.

– Vaikka nykyohjeistusten mukaiset hautajaiset järjestetään vain ihan lähiomaisille, niin isommat muistotilaisuudet voidaan järjestää jälkeenkin päin. Sitten kun rajoitukset kokoontumisille on purettu, voidaan omaisten toiveesta järjestää muistotilaisuuksia ja kutsua tilaisuuteen pappi paikalle.

Ainakaan toistaiseksi ei suunniteltuja häitä ole alueellamme siirretty pidettäväksi myöhempään ajankohtaan. Jokunen kastetoimitus on sovittu pidettäväksi vasta sitten kun kokoontumisrajoitukset on kokonaan purettu.

Piispa Jukka Keskitalo kirjoitti omalla Facebook-seinällään piispojen ohjeistuksen hautajaistilaisuuksille.

– Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat tarkentavat 16.3. seurakunnille antamaansa ohjetta. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti, ohjeistaa asiaa piispa Jukka Keskitalo.