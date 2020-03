Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo Kokkolasta pitää valtiovallan perjantaina julkistamaa elinkeinoelämän tukipakettia yrittäjille riittävänä, toistaiseksi.

– Toivoimme kylläkin myös suoraa valtion tukea lähinnä työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen ja työeläkemaksujen rahoittamiseen. Laina on aina lainaa ja se pitää maksaa pois. Samalla toivelistalla oli paikallisen sopimisen lisääminen, jotta yrittäjät ja työntekijät olisivat voineet yhdessä pohtia, kuinka tästä selvitään, Hanhisalo tuumaa.

– Sinällään paketin avulla voidaan lähteä etenemään. Varmaankin tarvitsemme vielä lisäkeinoja ja niitähän valtio on itse asiassa jo luvannutkin. Monet säädökset ovat voimassa kolme kuukautta, ja voi olla että jatkoaikaa on tulossa ja satsaukset voivat vielä lisääntyä, Hanhisalo kommentoi.

Valtioneuvoston ministereistä tukipaketista olivat kertomassa pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.), opetusministeri Li Andersson (vas.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)

Yrittäjän näkökulmasta olennaista on, että eduskunnan päätettäväksi on tulossa lakimuutos, jonka mukaan asiakkaansa ja työtilaisuutensa koronan vuoksi menettäneellä yrittäjällä on mahdollisuus saada työttömyyskorvausta lomautetun palkansaajan tavoin. Soviteltua työttömyyskorvausta voi neuvotella työvoimatoimistossa.

Yritysten asemaa helpotetaan myös lyhentämällä yt-menettelyn kestoa 5 vuorokauteen. Lomautuksista ilmoittamisen määräaika lyhenee 14 vuorokaudesta 5:een. Samalla lomautetut alkavat saada työttömyyskorvausta heti ensimmäisestä päivästä. Myöskään yrittäjille maksettavassa työttömyyskorvauksessa ei ole karenssipäiviä. Poikkeuslait ovat määräaikaisia ja voimassa kolme kuukautta.

– Kun yrittäjät hakevat soviteltua päivärahaa työvoimatoimistosta, se tarkoittanee, että työttömyysturvaan ovat oikeutettuja kaikki ahdinkoon joutuneet yrittäjät riippumatta, kuuluvatko yrittäjien työttömyyskassaan vai ei. Tämä on iso vastaantulo valtiovallalta, Hanhisalo pohtii ja arvostaa myös sitä, että poikkeusoloissa määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa samalla lailla kuin vakinaiset työntekijät.

Ministereiden infossa kerrottiin myös, että yritysten työntekijöistä maksamia työeläkemaksuja alennetaan vuoden loppuun 2,6 prosenttiyksiköllä. Maksujen alennus maksetaan EMU-puskureista ja maksu peritään myöhemmin takaisin usean vuoden ajalle ajoittuvalla maksuohjelmalla.

Hanhisalon mukaan yrittäjät Keski-Pohjanmaalla ja muualla ovat nyt kovilla. Hyvin monella asiakaskato on ollut raju. Erityisen kovia ovat kokeneet palvelutyönantajat koronavirustilanteen vuoksi.

– Siksi valtiovallan avustus on aivan olennaista. Niiden avulla voimme päästä pahimman kassakriisin ylitse. Senkin auttaa, että valtio takaa pankista otettavia käyttöpääomalainoja, valtiovallan asenne on paikallaan. Toivottavasti keinot nyt vain vaikuttavat, Kimmo Hanhisalo toteaa.