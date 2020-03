Outi Yli-Arvon kolumni kotikoulun ja kotitoimituksen yhdistelmästä: Minusta todellakin on moneksi!

Toinen viikko uutta toimittaja-opettaja-apuopettaja-keittäjä-siivooja -toimenkuvaani käynnistyy tänään maanantaina! Ensimmäisistä päivistä on selvitty kunnialla, joskin on tarvittu ripaus luovuutta ja muutama kauhallinen pitkää pinnaa. Iltaisin olen ollut niin poikki, että kymppiuutisten katsominen on jäänyt haaveeksi.

Kun olemme lasten kanssa kotona aamusta iltaan, alkaa talossa nopeasti myös näyttää siltä. Tasot ovat täynnä tavaraa. Vielä keskiviikkona yritin pyyhiskellä enimpiä roskia pois sukanpohjista, mutta torstaina oli pakko tarttua imuriin.

Ruokamenekki on kasvanut. Onneksi kaappien ja pakastimen sisällöt tulee hyödynnettyä tulevien viikkojen aikana uskoakseni todella hyvin. Lounaaksi olemme syöneet lähinnä erilaisia puuroja muun muassa jogurteilla, hilloilla ja marjoilla tuunattuina tai lämmittäneet edellispäivän ruokia. Näin koulupäivä-työpäivä -yhdistelmistä selvitään sutjakkaimmin.

Vaikka meillä noudatetaankin normaalin kouluarjen rytmiä, aion antaa itselleni anteeksi poikkeukset jo senkin takia, että minun on selviydyttävä omista työtehtävistäni. Vaihtelemme lukujärjestyksen oppiaineiden paikkoja meille sopiviksi, sillä äidin puhelinhaastattelun aikaan on parasta, jos meneillään ei ole musiikintunti. Eräänä päivänä kuopuksen pitkä välitunti venähti kolmen tunnin mittaiseksi, kun tyttö viihtyi niin hyvin pihalle rakennetun keppihevosesteradan parissa sekä ojissa lorkkien. Mielestäni tarvitsemme nyt aurinkoa ja raitista ilmaa.

Ai niin. Jo ensimmäisenä kotikoulu-kotitoimituspäivänä havaitsin, että meidän kaikkien on vaikea mahtua keittiönpöydän ääreen. Vielä samana päivänä hain kesäkamarista pienen pöydän makuuhuoneemme nurkkaan, ja ajattelin, että se saa luvan toimia työpisteenäni seuraavan kuukauden ajan.

Ylhäinen yksinäisyyteni ei kestänyt kauaa, sillä jo seuraavana aamuna ekaluokkalainen kuljetti pienen, leikkeihin tarkoitetun pöydän aivan kiinni minun työpöytääni. Siinä me sitten istuimme vierekkäin ja teimme omia hommiamme. Kesken työnteon luin hänelle ääneen päässälaskutehtävät. Sain kuunnella pihakuusessamme kevätlurituksiaan laulavia lintuja ja huilumusiikkia, kun tyttären soittotunti pidettiin videoyhteyksien välityksellä. Loppujen lopuksi tämä kaikki tuntui kovin herttaiselta.