Koronavirusta tutkitaan kuumeisesti ja tämä tiedetään nyt: Lapsetkin voivat sairastua vakavasti, valmiista lääkkeistä saisi nopean avun

Tutkittu tieto koronaviruksesta lisääntyy hetki hetkeltä. Tutkijat eri puolilla maailmaa selvittävät kuumeisesti, miten uudesta viruksesta voidaan selvitä ja miten se käyttäytyy.

Vuodenvaihteessa Kiinasta leviämään lähteneestä viruksesta puhuttiin aluksi "mysteeriviruksena". Kaikkea ei vieläkään tiedetä, vaikka paljon onkin selvinnyt.

Tätä virusta kutsutaan uudeksi, koska se on aiemmin tuntematon muoto koronaviruksesta. Kiinassa ensimmäisenä todettujen keuhkokuumetapauksien aiheuttajaksi on todettu SARS-CoV-2, joka on saanut nimensä sukulaisensa SARS-koronaviruksen mukaan. Perimältään uusi koronavirus on läheistä sukua myös lepakoilta löytyvän koronaviruksen kanssa.

Koronaviruksia on todettu sekä ihmisillä että eläimillä, ja tavallisimmin ne aiheuttavat lievän hengitystieinfektion. Uusi koronavirus on yksi kolmesta, jotka ovat aiheuttaneet vakavia ja jopa kuolemaan johtavia infektioita.

– On ollut alusta asti selvää, että tämä on koronavirus. Ne käyttäytyvät aina tietyllä tavalla, etenkin hengitystievirukset, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo Lännen Medialle.

– Toki paljon on saatu arvokasta tietoa itämisajoista, viruksen ominaisuuksista, vasta-aineiden muodostumisesta ja siitä, kuinka tapauskohtaista tarttuvuus on. On opittu pääasialliset tartuntareitit ja vakavuus, vaikka siihen liittyy vielä paljon kysymyksiä.

Uuden koronaviruksen aiheuttama tauti on saanut nimen COVID-19. Se on tutkimusten mukaan vaarallisin yli 70-vuotiaille ja perussairaille. Korkein riski vakavaan tautiin ja kuolemaan on yli 80-vuotiailla.

Siksi Suomen hallitus on suositellut, että yli 70-vuotiaat jäävät kotiin karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Etätöihin kannustamisella sekä yleisötapahtumien ja kokoontumisten rajoituksilla suojellaan juuri riskiryhmiä. THL:n mukaan Suomessa suurin osa sairastuneista on ollut 30–59-vuotiaita.

Tähän mennessä tautiin sairastuneista suurin osa on toipunut, ja 80 prosentilla oireet ovat olleet lieviä. Uusimmat tiedot ja tutkimukset kuitenkin kertovat, että sairaus voi olla vakava kaikenikäisillä.

Vähiten tartuntoja on ollut lapsilla, mutta alkuviikosta julkaistun laajan kiinalaistutkimuksen mukaan varsinkin nuorimmat lapset voivat sairastua vakavasti.

Yhdysvaltalaisessa Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 000:tta lasta, jotka olivat saaneet tartunnan Kiinassa ennen helmikuun alkua.

Vaikka suurimmalla osalla oli vain lieviä oireita, melkein kuudella prosentilla tauti oli vakava ja yksi 14-vuotias poika kuoli. Tutkimuksen 125:stä vakavasti sairastuneesta lapsesta yli 60 prosenttia oli alle 5-vuotiaita.

Uutta koronavirusta tutkitaan laboratoriossa eri puolilla maailmaa, ja tutkimustuloksia jaetaan ahkerasti. Näytteitä tutkitaan esimerkiksi belgialaisessa tutkimuslaitoksessa. epa08286051

Yhdysvaltain tautikeskus CDC raportoi keskiviikkona, että uusi koronavirus voi johtaa vakaviin oireisiin kaikenikäisillä aikuisilla. Yhdysvalloissa viidesosa sairaalahoitoon joutuneista on ollut 20–44-vuotiaita.

Tällä viikolla tehohoitoon on joutunut yhä nuorempia ihmisiä ainakin Italiassa, Ranskassa ja Hollannissa. France Iter -lehden mukaan Ranskassa on tavattu yhä vakavampia tapauksia jopa 25-vuotiaista lähtien, myös ihmisillä ilman perussairauksia.

THL:n Jussi Sanen mukaan tämä ei kerro esimerkiksi siitä, että virus olisi muuttunut pahemmaksi.

– Virukset muuntuvat koko ajan. Mitään näyttöä ei ole, että koronavirus olisi muuttunut pahempaan suuntaan. Se vaatii perusteellista selvitystä ja tutkimusta, jotta mutaatio voitaisiin osoittaa.

Sanen mukaan nuorten tehohoitoon päätymisen taustalla on monta syytä.

– Totta kai tehohoitoon löytyy myös nuoria, vaikka selkeästi iäkkäät ja perussairaat ovat suurin riskiryhmä. Tämän osoittavat esimerkiksi Italian kuolemantapaukset. Niissä ihmisten keski-ikä on ollut 80 vuoden luokkaa ja lähes kaikilla on ollut useitakin perussairauksia, Sane sanoo.

– Kun tarpeeksi tartuntoja tulee, pienikin riski realisoituu. Voi tulla vakavia tartuntoja myös nuorilla, mutta suhteessa riski on pienempi. Ikäjakaumaan vaikuttavat myös tehohoidon kriteerit, jotka voivat erota toisistaan maittain.

Ensimmäisen koronaviruksen vastaisen rokotteen kokeilu on alkanut kuluvalla viikolla Seattlessa Yhdysvalloissa.

Torstaina maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvasi tätä uskomattomaksi saavutukseksi, sillä testit alkoivat vain 60 päivää sen jälkeen, kun Kiina jakoi tutkijoille viruksen geenirakenteen.

Rokotteen kehittämisessä menee kuitenkin pitkään, koska se pitää testata perinpohjaisesti ja todeta turvalliseksi. Useat asiantuntijat arvioivat, että rokotteen saisi ihmiskäyttöön aikaisintaan noin vuoden päästä.

Rokotteiden lisäksi uuteen koronavirukseen kehitetään lääkkeitä ennenäkemätöntä vauhtia, ja tutkimustuloksia jaetaan eri maiden kesken. Nyt WHO organisoi tutkimusta useassa maassa, jotta useita yksittäisiä lääketestejä ja hoitomuotoja voidaan paremmin verrata toisiinsa.

Tutkimuksen nimi on Solidarity, yhteishenki. Siihen ovat sitoutuneet mukaan jo esimerkiksi Argentiina, Kanada, Ranska, Norja, Etelä-Afrikka, Iran ja Sveitsi.

Uutiskanava CNN kertoi perjantaina, että IBM:n supertietokone on löytänyt 77 lääkeyhdistettä, jotka saattavat tehokkaasti estää viruksen leviämisen. Seuraavaksi tarvitaan kokeellisia tutkimuksia, jotta löydetään parhaiten virukseen tehoavat kemikaalit.

Nyt kehitetään sekä uusia lääkkeitä että kokeillaan olemassa olevien lääkkeiden tehoa.

– Niiden käyttö tässä tilanteessa voi tapahtua (normaalia) nopeammin, mutta teho ja turvallisuus pitää pystyä näyttämään. Koko ajan tulee uutta tietoa lääkerintamalta. Tärkeää on arvioida, mikä on käyttökelpoista ja mikä ei, Sane sanoo.

Kiinan viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että japanilainen flunssalääke favipiravir olisi osoittautunut tehokkaaksi koronapotilaiden hoidossa. Testeissä tauti hävisi keskimäärin neljässä päivässä lääkkeen antamisesta.

Japanilaisten testien mukaan lääke olisi tehokas niille potilaille, joiden oireet ovat lieviä tai kohtalaisia. Asiasta uutisoivat monet kansainväliset mediat, kuten brittiläinen Guardian.

Vaikka COVID-19:sta ei voi vielä hoitaa kohdistetusti, WHO:n mukaan monia taudin oireista on mahdollista hoitaa niihin tarkoitetuilla lääkkeillä. Nyt hoito perustuu siis potilaan kuntoon, ja eri lääkitysten tehoja seurataan jatkuvasti.

Riski virukseen tarttumiseen pinnoilta on pieni, mutta silti julkisia tiloja on siivottu varmuuden vuoksi. Espanjan armeijan hätätilayksikkö desinfioi El Pratin lentokentän penkkejä Barcelonassa torstaina. epa08308545

WHO:n mukaan koronavirustartunnan voi saada niiltä, joilla on jo tartunta. Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa.

Nykytiedon mukaan pintojen osuus viruksen leviämisessä ei ole merkittävä. Tarttumisen riski pintojen kautta on olemassa lähinnä sairaalassa, jossa on paljon sairaita ja oireilevia.

Tiistaina julkaistun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan koronavirus voisi elää ja pysyä tartuttavana pinnoilla jopa päiviä ja levitä ilmassa tuntien ajan. Tutkimuksen julkaisi The New England Journal of Medicine.

Tutkimuksessa uusi koronavirus säilyi muovipinnoilla jopa kolmen päivän ja teräksellä kahden päivän ajan. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että tulokset saatavat olla osin puutteellisia.

Sane pitää tuoreiden koronavirustutkimusten nopeaa uutisointia ongelmana. Normaalisti tieteellinen prosessi kestää kauan, ja yksimielisyyteen päästään pikku hiljaa.

– Kun nyt julkaistaan tutkimus, se on heti mediassa valmis fakta. Tulkinnoissa on aina hyvä olla varovainen. Kunnon käsitys asiasta vaatii useita tietolähteitä, toistoja ja luotettavia analyyseja.

Sane pitää tutkimusta viruksen säilymisestä ilmassa ja pinnoilla kiinnostavana, mutta kokeen tulokset eivät välttämättä päde arjessa.

– Tämä kertoo siitä, miten virus voi säilyä, mutta arkielämä on ihan eri asia. Viruksen säilyvyyteen vaikuttavat esimerkiksi lämpötila ja kosteus, jotka eroavat laboratorio-olosuhteista. Tutkimuksesta ei voi esimerkiksi vetää johtopäätöstä, että tauti olisi täysin ilmateitse tarttuva.

Kukaan ei osaa vielä arvioida, milloin koronavirusepidemia laantuu. Epidemian kestosta on esitetty erilaisia ennusteita esimerkiksi sen perusteella, kuinka hyvin ihmiset pysyvät kotona ja eristyksissä toisistaan.

THL:n Jussi Sanen mukaan arviot tarkentuvat koko ajan, kun tilanteesta saadaan lisää tietoa.

– Mennään varmasti sinne toukokuun puolelle, kun puhutaan epidemian huipusta. Se, miten pitkään epidemia kestää sen jälkeen, on epävarmaa. Aina on kuitenkin olemassa epidemian alku, huippu ja loppu.

Pitkän ajan kuluessa kysymys on siitä, jääkö uusi koronavirus kiertämään kausiluontoisesti.

– Siinä tapauksessa tautiprofiilikin voi muuttua. Ensimmäisessä epidemia-aallossa puhutaan keväästä ja kesästä tällä hetkellä. Jos taudin sairastaa nyt, immuniteetti suojaa ainakin lähitulevaisuudessa.