Hallituksen ohjeistuksen mukaan “yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan”. Ohje on herättänyt hämmennystä ikäihmisten keskuudessa. Keräsimme vastaukset kymmeneen yleiseen huolenaiheeseen.

1. Saako mennä kauppaan?

Saa käydä kaupassa, jos yli 70-vuotias on terve ja oireeton, mutta pahimpia ruuhkia on kuitenkin syytä välttää. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ohjeistaa Twitterissä, että karanteenissa on pysyttävä ”mahdollisuuksien mukaan”, mutta koska kaikilla ei apua ole tarjolla, silloin riskiryhmään kuuluva joutuu hoitamaan kaupassakäynnin yms. itse. Toisin sanoen: Jos kaupassakäyntiin on tarvetta eikä apua ole tarjolla, yli 70-vuotiaankin on mentävä kauppaan. Monet kaupat ovat ilmoittaneet avaavansa ovensa pelkästään riskiryhmiin kuuluville tiettyinä aikoina.

2. Saako mennä apteekkiin?

Saa käydä apteekissa, jos yli 70-vuotias on terve ja oireeton, mutta ensisijaisesti suositellaan pysymään kotona. Jos apteekista tarvitsee jotakin, voi pyytää läheisiä tai ystäviä apuun. Reseptilääkkeitä voi ostaa antamalla Kela-kortin läheiselleen tai ystävälleen. Monissa paikoissa apteekeilla on verkkokauppa, josta saa myös reseptilääkkeitä. Jos yli 70-vuotiaalla ei ole ketään, joka voi auttaa apteekkiasioinnissa, kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään apteekkiin. Sosiaaliseen mediaan on perustettu auttamisrinkejä.

3. Saako mennä maksamaan laskuja maksuautomaatille?

Saa käydä maksuautomaatilla, jos on terve ja oireeton eikä laskujen maksamiseen löydy lähipiiristä apua, mutta yli 70-vuotiaita suositellaan ensisijaisesti pysymään kotona. Yleisillä paikoilla asioiminen ei ole suositeltavaa.

4. Saako mennä kylään?

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Karanteenissa olevan henkilön pitää välttää lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, jos ei mene muiden ihmisten lähelle. Jos ikäihminen asuu kotonaan, turhia käyntejä hänen luonaan kannattaa välttää. Ikäihmisten olosuhteet vastaavat siis kotikaranteenia. Isovanhempiin ja iäkkäämpiin vanhempiin ja sukulaisiin kannattaa pitää yhteyttä esimerkiksi puhelimitse.

5. Voiko matkustaa omalla autolla mökille?

Matkailu kotimaassa on toistaiseksi sallittua, mutta harkinnanvaraista. Kipeänä ei saa matkustaa. Yli 70-vuotiaiden ei suositella matkustavan lainkaan.

6. Voiko omalla autolla matkustaa Suomessa minne tahansa? Onko sillä jotain merkitystä, että liikkuu paikasta toiseen?

7. Miten koronavirus tarttuu? Jos on samassa huoneessa kahden metrin päässä, tarttuuko?

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. Virus voi mahdollisesti tarttua myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Nykytiedon mukaan koronavirus tarttuu oireiden alettua noin viikon ajan.

8. Jos perheenjäsen tulee ulkomailta, pitääkö itsekin olla karanteenissa?

Ohje jäädä kotiin ulkomaanmatkan jälkeen koskee vain matkalta palaavaa. Jos perheenjäsen palaa ulkomaanmatkalta ja on oireeton, karanteeni ei koske muita perheenjäseniä. Jos ulkomailta palannut perheenjäsen sairastuu ja hänellä todetaan koronaviruksen aiheuttama infektio, muut perheenjäsenet asetetaan vasta silloin karanteeniin.

9. Saako syödä särkylääkettä, jos ei tiedä, onko korona vai flunssa?

Asiantuntijat eivät suosittele tulehduskipulääkkeiden käyttöä koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin. Tulehduskipulääkkeet sisältävät ibuprofeenia, ketoprofeenia tai asetyylisalisyylihappoa. Näistä tunnetuimpia ovat Burana, Ketorin ja Aspirin. Maailman terveysjärjestö WHO tutkii asiaa ennen kuin se antaa ibuprofeenin käytöstä virallisen suosituksen. WHO ei ole toistaiseksi löytänyt pitäviä todisteita ibuprofeenin riskeistä koronan yhteydessä. WHO suosittelee käyttämään ibuprofeenin asemesta parasetamolia, kuten Panadolia.

10. Saako mennä päivystykseen muiden vaivojen takia?

Saa mennä muiden myös vaivojen kuin koronaepäilyksen takia.