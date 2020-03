Lukijan mielipide: Merenkulussa tarvitaan omavaraisuutta

Vaikka koronavirus yllätti koko maailman ja Euroopan ja sai valtiot sulkemaan rajansa tavalla jota emme osanneet vain viikkoja aiemmin edes kuvitella, olen silti niin EU:n kun muunkin maamme harjoittaman kansainvälisen yhteistyön kannalla. Maailman ongelmat eivät kunnioita valtiorajoja, ja Suomen täytyy toimia yhdessä heidän kanssaan, jotka jakavat kanssamme saman arvomaailman.

Silti on asioita joiden suhteen täytyy myös meidän olla kaiken varalta mahdollisimman omavarainen. Yksi on elintarvikehuolto. Toisin sanoen maatalous. Toinen on merenkulku.

Suomen ulkomaankaupasta kulkee yhdeksänkymmentä prosenttia merillä. Ja koska olemme viennistä elävä kansantalous, on häiriötön laivaliikenne meille elintärkeä. Viennin päämarkkina-alue EU on meren takana. Myös moni muu suuri vientimarkkina-alue kuten USA, Iso-Britannia ja Aasia ovat meritien takana. Huomioitavaa on myös, että myös Venäjän, jonka kanssa meillä on yli tuhat kilometriä maarajaa, kanssa käytävä kauppa hoidetaan suurilta osin merikuljetuksina. Myös koko maailman taloudelle on merenkulku ensiarvoisen tärkeää. Poikkeusoloissa voivat lentokoneet pysyä maassa, mutta rahtilaivat jatkavat kulkuaan. Ilmeisesti ei ydinsotaa pienempi katastrofi niitä pysäytä.

Toisen maailmansodan jälkeen, kun maassamme puhallettiin yhteen, aloitettiin vientiteollisuuden johdolla hanke, johon yhtyivät miltei kaikki toimijat. Kaupan alalta mm. Kesko, Tuko, SOK ja OTK. Perustettiin Merivienti-niminen yhtiö ja sen hoitovarustamoksi Finnlines.

Sen lisäksi moni vientiyhtiö, Outokumpu, Kemira ja monet muut investoivat omiin laivoihin käyttäen Finnlinesiä hoitovarustamona. Siitä kehittyi Effoan (ent. Suomen höyrylaiva Oy) ohella maamme huomattava linjaliikennevarustamo. Sittemmin se yhdistyi tämän kilpailijansa kassa, ja on edelleen Suomen huomattavin vientiliikennevarustamo. Mutta sen suurin omistaja on nykyisin Italiasta. Ja koska laivan lippuvaltio on vaihdettavissa hyvin nopeasti, ei asia ole aivan yhdentekevä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen energiahuollon turvaamiseksi perustettiin myös toinen toimija, Neste shipping. Myös tämä kasvoi ja laajeni. Tuli kansainvälisesti tunnetuksi laatu- ja turvallisuuskeskeisenä tankkilaivavarustamona, joka kuljetti rahteja ympäri maailman. Nyt ei ole tästäkään kuin muistot jäljellä. Sen rippeitä nk. huoltovarmuus laivoja hoitaa OSM.

Kuinka näin kävi? Syy on viime vuosikymmeninä vallalla ollut usko markkinoiden kykyyn hoitaa asiat. Jokaisen toimijan arvon katsottiin olevan vain päivän pörssikursseissa.

On kuitenkin muutakin elämää. Olen toki markkinatalouden kannattaja. Yhteiskunnat, joissa on yrittämisen vapaus ja helppous, ovat aina menestyneet parhaiten. On kuitenkin hyvä muistaa, että markkinat ovat hyvä renki, muttei isäntä. On edelleen toimialoja, joiden arvo on mitattavissa muilla kuin osakkeen päivittäisellä pörssiarvolla.

Kari Nivala

Kannus