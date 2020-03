Pääministeri Marin: Hallituksen toimintapakissa Uudenmaan eristäminen – "Nyt pitää välttää kaikkea lähikontaktia muiden ihmisten kanssa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallituksella on valmius eristää Uusimaa muusta Suomesta, jos koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Ylen Ykkösaamussa.

Perjantaihin mennessä Suomessa oli todettu 450 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Niistä suurin osa on todettu Uudellamaalla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus siirtyi torstaina korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen.

Marinin mukaan Uudenmaan eristäminen ei ole vielä ajankohtaista, mutta tilannetta seurataan päivittäin. Valmislain nojalla hallitus voi kuitenkin tarvittaessa antaa asetuksen, jolla voidaan rajoittaa maakunnasta toiseen liikkumista.

– Jos tilanne menisi niin pahaksi Uudellamaalla, hallitus antaisi asetuksen ja veisi sen eduskuntaan, Marin sanoi Ylellä.

Hallitus voi harkita myös ulkonaliikkumiskiellon tiukennuksia, jos kokoontumisrajoituksia ja karanteeneja ei noudateta.

Pääministeri korosti, että hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

– Nyt pitää välttää kaikkea lähikontaktia muiden ihmisten kanssa.

Julkisten paikkojen kokoontumiset on rajoitettu 10 ihmiseen. Marin tarkensi, ettei tämä koske yksityisiä tiloja ja esimerkiksi 11 hengen perheitä.

Marinin mielestä rajoitukset näyttävät purreen "aika hyvin", koska esimerkiksi Helsingin keskusta on hiljentynyt.

Perjantaina hallitus linjasi uduella päätöksellään, että peruskoulun 1–3-luokkalaiset oppilaat voivat aiemmasta poiketen osallistua koulujen lähiopetukseen. Sama koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja niitä oppilaita, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Muutos astuu voimaan ensi maanantaina 23. maaliskuuta. Kouluun ei ole edelleenkään pakko mennä, ja hallitus suosittelee edelleen etäopetusta.

Moni opettaja on nyt huolestunut siitä, että koronavirus leviää edelleen, kun lapsia palaa kouluun. Pääministeri Marin myönsi Ylellä, että hallitus näkee tässä tartunnan riskejä.

– Sen vuoksi on vahva suositus sille, että vanhemmat ottavat lapsensa pois koulusta. Etäopetus on mahdollista järjestää, mutta me olemme tietenkin sidottuja siihen, mitä eduskunta hyväksyy. Ei hallitus voi toimia tässäkään tilanteessa täysin omin päin, Marin totesi.

– Jos on suinkin mahdollista, perheiden pitäisi ottaa lapset kotiin, hoitaa kotona ja myös sitten pitää huolta, että tämä etäopetus siellä kotona onnistuu.

Koska perussairauksien lisäksi korkea ikä lisää vakavien oireiden ja jopa kuoleman riskiä, hallitus on velvoittanut yli 70-vuotiaita pysymään erossa lähikontakteista ja jäämään kotiin "karanteenia vastaaviin olosuhteisiin". Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta saada apua kaupassa ja apteekissa käymiseen.

Marinin mukaan hallitus selvittää tällä hetkellä sitä, miten esimerkiksi kunnissa voitaisiin laajentaa kotiapua niin, että ihmisille voitaisiin turvata ruuan ja lääkkeiden saanti kotiovelle. Näin ihminen joudu altistamaan itseään koronatartunnalle asioimalla kaupassa tai apteekissa.

Marinin mukaan valmiuslakiin ja entistä tiukempiin rajoituksiin päädyttiin, kun kävi selväksi, että myös Suomessa tulee olemaan enemmän tautitapauksia tulevaisuudessa.

Koko Eurooppa on tällä hetkellä käytännössä epidemia-aluetta, ja suomalaisia matkailijoita on ollut runsaasti ympäri Eurooppaa. Marin kertoi, että hän tuli viime viikolla siihen johtopäätökseen, että tilanne on todennäköisesti pahenemassa nopeasti Suomessa.

– Nyt oli oikea aika ottaa järeämmät keinot käyttöön ja lähteä näihin rajoittamistoimenpiteisiin kovalla kädellä.

Marinin käsityksen mukaan tautiketjut ovat osittain vielä tunnistettavissa, mutta eri puolilla maata tilanne on erilainen. Esimerkiksi Uudellamaalla on kotoperäisiä tautiketjuja.

– Silloin olemme siirtyneet tähän seuraavaan vaiheeseen, jossa näitä rajoittamistoimenpiteitä tehdään enemmän.

Marinin mukaan rajoituksilla hallitus haluaa pitää huolta Suomen terveydenhuollon kantokyvystä, jotta jokainen hoitoa tarvitseva saa hoitoa. Lisäksi pyritään suojelemaan riskiryhmiä

– Vetoan ihmisiin siinä, että he eivät aseta itseään, läheisiään (tai) muita ihmisiä alttiiksi tälle taudille, koska tämä tauti on vakava. Se voi tappaa, sillä voi olla erittäin vakavia seurauksia, Marin totesi.

– Sen takia jokaisen meistä pitää nyt huolehtia siitä, että toimii itse vastuullisesti itseään kohtaan ja muita kanssaihmisiä kohtaan. Eli tämä on meidän kaikkien vastuulla.

Juttua päivitetty 21.3. klo 11.20: Lisätty Marinin kommentteja Ylen Ykkösaamun haastattelusta.