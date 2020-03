Kiitos kuulumaan. Kädet yhteen. Aplodit niitä ansaitseville. Raikuvat aplodit kaikuvat kaduilla. Hieno ele poikkeuksellisissa oloissa.

Espanjalaiset ovat eri puolilla maata kokoontuneet iltaisin parvekkeille ja ikkunoihin antamaan aplodit terveydenhuoltohenkilöstölle kiitokseksi taistelusta koronavirusta vastaan. Koko maan kattava tempaus sai alkunsa sosiaalisessa mediassa, jossa kansalaisia kehotettiin osallistumaan aplodeihin. Yhteisöllisyys elää vahvana, ja aplodien kesto on pidentynyt ilta illan perään. Espanja on yksi pahiten koronasta kärsineitä maita, maahan on julistettu poikkeustila.

Suomessa sadattuhannet ihmiset työskentelevät koronavirusepidemian takia kriittisillä aloilla. Yhteiskunnan toiminnan takaavat tekijät ovat avainasemassa, jotta elämä jatkuu mahdollisimman normaalina viruksen aiheuttaman epämukavuuden keskellä.

Terveydenhuollossa ja pelastustoimessa ammattilaiset tekevät työtään ihmisten terveyden ja turvallisuuden eteen. Poliisi valvoo järjestystä ja luo rauhaa. Elintarvikepuolella huolehditaan, että ruokaa riittää. Logistiikka varmistaa, että kuljetukset liikkuvat. Vesihuollossa ja lämmöntuotannossa ylläpidetään arjelle välttämättömiä perusteita. Ilman jätehuoltoa elettäisiin nopeasti jätevuorella. Siivoojat ovat monissa paikoissa viruksen torjujina aivan kärkijoukkoa.

Kriittisillä aloilla työskentelevien lista on vielä paljon pidempi, ja he kaikki ansaitsevat aplodit. He ovat yhteiskunnan tukipylväät, joiden varaan yhteiskunta voi rakentua. Tavallisessa arjessa tukipylväät ovat lähes huomaamattomat. Poikkeusoloissa heidän roolinsa korostuu, samalla kun vastuu kasvaa.

Kriittisillä aloilla toimivia tuttuja, läheisiä ja perheenjäseniä on hyvä muistaa ainakin kiitoksella, jos aplodit tuntuvat liian juhlallisilta. Heidän työnsä ei ole ainakaan vähenemässä. He saavat meiltä kaikilta henkisen selkääntaputuksen ja reippaan kannustuksen.

Poikkeusolojen sankarien työtä voi jokainen helpottaa elämällä omaa arkeaan vaivaamatta turhaan ja ruuhkauttamatta palveluita. Vastuu omasta tekemisestä on jokaisen otettava, ja joustavuutta tarvitaan kaikilta. Huolehditaan itsestämme ja toisistamme parhaan kykymme mukaan. Ammattilaiset hoitavat kyllä oman osuutensa.