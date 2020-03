Pääministeri Sanna Marin vahvisti Twitterissä: Hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista sekä liikkumisen rajoittamista

Pääministeri Sanna Marin kertoi maanantaina puolita päivin Twitterissä, että hallitus valmistelee parasta aikaa rajoituksia yksityisten tilojen, kuten ravintoloiden sulkemisen osalta.

Lisäksi myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa.

Pääministeri Sanna Marin totesi Twitterissä myös, että hallitus valmis toimimaan kaikin keinoin.

– Hallitus on valmis toimimaan kaikin tarvittavin keinoin epidemian hillitsemiseksi, terveydenhuoltomme kantokyvyn varmistamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Lainsäädäntömme asettaa hallituksen toiminnalle tiukat raamit ja valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä aikaa.

On selvää, että kriisin jälkeen on arvioitava tarkasti lainsäädäntömme uudistamisen tarpeet. Nyt toimimme kovassa aikapaineessa niiden välineiden varassa, joita meillä on käytössä. Tahdosta toimet eivät ole kiinni.