Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja koronavirusepidemiaan liittyvistä uusista liikkumisrajoituksista: Maakuntajoukot ja sotilaspoliisit apuun, kun poliisin omat resurssit eivät riitä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikonvaihteessa julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa levisi kaksijakoista tietoa siitä, miten puolustusvoimat on laatinut suunnitelmia kutsua koolle reserviläisiä koronaepidemian vuoksi.

Twitterissä annettiin ensin ymmärtää, että puolustusvoimissa on valmistauduttu reserviläisten palvelukseen kutsumiseen. Sunnuntai-iltana puolustusvoimat tarkensi, että reserviläisten kutsuminen ei ole aktiivisessa suunnittelussa.

Hetki sitten puolustusvoimat tiedotti, että käskyjä saapua kertausharjoituksiin lähetetään poikkeusoloista huolimatta. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja reagoi muutoksiin.

Aiemmin puolustusvoimat on jo ilmoittanut peruvansa kertausharjoitukset.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps.) kertoo, ettei valiokunta ole toistaiseksi pohtinut asiaa reservin käyttöönotosta.

– On päivän selvää, etteivät poliisin resurssit riitä kaikkeen valvontaan, jos ulkoliikkumiskielto astuu voimaan.

Nyt on uumoiltu, että mahdollisesti Helsinki ja Uusimaa suljettaisiin ensimmäisinä viruksen leviämisen estämiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jos näin tehdään, niin jo näiden alueiden valvonnassa tulee poliisille ongelmia puhumattakaan siitä, jos kielto leviäisi muuallekin.

Ronkaisen oma näkemys onkin, että jossakin vaiheessa joudutaan pyytämään apua puolustusvoimilta.

– Siitä ei ole vielä keskusteltu, että missä muodossa apua tarvitaan.

Puolustusvoimien yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on muiden viranomaisten tukeminen eli virka-apu. Sitä voi pyytää ensisijaisesti poliisi ja pelastuslaitos.

Virka-aputehtäviä on vuosittain useita satoja. Tyypillisiä virka-aputehtäviä ovat sodanaikaisten räjähteiden raivaaminen, alueen eristäminen ja henkilöiden etsiminen.

Puolustushallinnosta on korostettu, että valmiuslaki ei sinällään muuta puolustusvoimien toimintaa tai varusmiesten asemaa. Virka-apupyynnöt sen sijaan voivat lisääntyä muun lainsäädännön perusteella.

Ronkainen olettaa, että valmiuslaista pitää aktivoida uusi pykälä 118, jos hallitus aikoo tehdä rajoittamistoimia liikkumiseen.

– Jos näin tehdään, niin on selvää, että puolustusvoimilla on silloin joku rooli. Mennäänkö silloin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tontille? Meillähän on olemassa maakuntajoukot ja sotilaspoliisikoulutusta saaneita varusmiehiä.

Nämä ovat hänen mukaansa voimavara, jota on harkittava.

Ronkainen jatkaa, että liikkumisrajoitteiden lisäksi tulee samassa yhteydessä varmasti voimaan valmiuslaista pykälä, joka sallii terveydenhoitohenkilöstön siirtelyn.

– Tilanne on haastava. Silloin on tehtävä kaikki mahdollinen.

Ronkainen sanoo, että perussuomalaiset seisovat näiden aktivointien takana.

– Meillä ei ole mitään tahtotilaa vastustaa poikkeusolojen myötä tehtävien aktivointeja. Eri juttu on, jos ryhdytään puhumaan energian käytön rajoittamisesta.

– Sitä pitää pohtia pari kertaa.