Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tuleva tieliikennelaki opetteluun – Talvirenkaat kelin mukaan ja keltaiset sulkuviivat hiljalleen historiaan

Kesäkuun alkuun on vielä aikaa, mutta suven tuloon on syytä valmistautua. Ei pelkästään vapaa-ajan tai loman suunnittelun kannalta. Tieliikenteessä kesäkuun 1. päivä voi yllättää varomattoman. Tieliikennelaki pistetään tuolloin täysin uusiin kuosiin.

Liikennemerkkejä on kokeneen kuljettajankin opeteltava. Ampumataulun näköinen merkki kertoo, että kohta tullaan taajaman keskustaan. Yhdistyvä nuoli taas ilmaisee, että ajokaistat yhdistyvät ja liikenne kulkee vetoketjuperiaatteella. Liikennemerkkejä on kolmisensataa ja lisäkilpiä vielä päälle kymmenittäin. Kaikki uudet kilvet eivät ole paikallaan heti vaan niitä uusitaan vähitellen kymmenen vuoden aikana.

Uusi tieliikennelaki tuo muun muassa mukanaan katutyypin, jossa pyöräilijällä on etuajo-oikeus ja muiden ajoneuvojen pitää väistää pyörää. Ilmasto ja ympäristö on myös huomioitu paremmin. Esimerkiksi kaikki kielto- tai rajoitusmerkit eivät välttämättä koske vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Yksi näkyvimmistä muutoksista on suomalaisen erikoisuuden päättyminen, kun keltaiset sulkuviivat muuttuvat valkoisiksi. Satoja kilometrejä sulkuviivoja ei kuitenkaan maalata yhdessä yössä valkoisiksi vaan niiden tulee olla valkoisia viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Yhteensä uudessa laissa on seitsemän lukua ja 195 pykälää. Kaikkea ei tarvitse kerralla opetella, mutta kannattaa etukäteen selvittää tieliikenteen keskeisimmät muutokset. Liikenteessä opettelu voi olla hermoja raastavaa sekä vaaratilanteita aiheuttavaa.

Talvirenkaiden käyttö muuttuu järkevämpään suuntaan, kun kalenterisidonnaisuudesta siirrytään kelikohtaisuuteen. Nastarenkaisen ajoneuvon kulun kieltävä merkki tulee myös käyttöön. Ulkomailta tuttu pysähtyminen ja pysäköiminen taajamassa myös vasemmalle puolelle tietä sallitaan kesäkuun alusta alkaen.

Uuteen tieliikennelakiin kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin, jotta välttyy mahdollisilta yllätyksiltä. Tiellä liikkujan vastuu omasta sekä muiden turvallisuudesta on edelleen lähtökohtana. Ennakoinnilla, huolellisuudella ja varovaisuudella pääsee pitkälle.