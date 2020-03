Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toukokuussa perinteisesti järjestetty Kokkola City Run -kuntoilutapahtuma siirtyy syksylle. Tapahtuma järjestetään perjantaina 11. syyskuuta.

– Kartoitimme useita eri ajankohtia, mutta aina oli päällekkäisyyksiä tai tori ei olisi ollut käytössä. 11. syyskuuta oli ainoa hyvä kompromissi, selvittää Keski-Pohjanmaan Liikunnan aluejohtaja Petri Harsunen.

Järjestäjille oli tärkeää, että lähtöpaikkana voi toimia tori ja siten reitit pystytään pitämään samoina.

Tapahtuman siirtäminen syksylle ei aiheuta järjestäjien mukaan suurta taloudellista vahinkoa. Pahin skenaario on, että tapahtumaa ei pystytä järjestämään syksylläkään.

– Vielä täytyy selvittää, mitä tehdään siinä tapauksessa, että tapahtuma jää kokonaan välistä, sanoo Harsunen.

– Joitakin hankintoja on pitänyt jo tehdä, mutta esimerkiksi samoja paitoja pystytään käyttämään syksylläkin, sanoo aikuisliikunnan asiantuntija Satu Heinoja.

Paukkuja keväisen tapahtuman järjestämiseen oli jo käytetty paljon.

– Eniten hukkaan on mennyt työtunteja. Nyt asioita täytyy sopia uudelleen, kertova projektityöntekijät Ilkka Tanttinen ja Risto Ala-Korpi.

Tähän mennessä ilmoittautuneita tapahtumaan on kuutisensataa.

– Siitä puuttuvat vielä isot porukat, joita tulee työpaikoilta, sanoo Ala-Korpi.

– Toki mietityttää, pystyvätkö yritykset syksyllä tukemaan henkilökunnan osallistumista tapahtumaan, sanoo Heinoja.

Siirrosta johtuen varsinaista ilmoittautumisaikaa jatketaan elokuun lopulle.

– Elokuussa ihmisten palattua lomalta saatamme saada tapahtumalle uutta buustia, toivoo Harsunen.

Ennakkoon maksetut osallistumismaksut siirtyvät automaattisesti uudessa ajankohdassa järjestettyyn tapahtumaan tai vaihtoehtoisesti ne voidaan siirtää vuoden 2021 tapahtumaan, joka järjestetään 7. toukokuuta.

Palautusmahdollisuutta ei tällä hetkellä ole.

Järjestäjät ovat päättäneet suhtautua siirtoon positiivisesti.

– Syksyllä illalla on jo hämärää, joten tapahtumasta voi tulla todella tunnelmallinen, jos vaikka reitin varrella olisi ulkotuliakin, toteaa Heinoja.

– Ja nyt on hyvää aikaa harjoitella syksyä varten! lisää Tanttinen.

Toukokuulle oli suunniteltu yhteistyötä City Runin, Kokkola Ultra Runin sekä Down by the Suntin kesken. Keski-Pohjanmaan Liikunta, West Coast Ultra Runners ja Keski-Pohjanmaan Konservatorio olivat kehitelleet Musical Running Weekend – Kokkola 400 –tapahtumaviikonlopun.

– Tiedän, että konservatorion nuoret olivat jo hyvässä vauhdissa suunnitelmien kanssa Down by the Suntin osalta. Nyt selvitellään voidaanko syksylle toteuttaa jotain.

Kokkola Ultra Runia siirretään vuodella, eli tänä vuonna tapahtumaa ei järjestetä.