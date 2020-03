Lukijan mielipide: Rakennus- ja ympäristölautakunnan äänestyspäätös eriarvoistaa kuntalaisia

Virallisella kuulutuksella on ilmoitettu, että uusi versio kaupungin rakennusjärjestykseksi on kaiken kansan luettavissa. Hyvä niin. Käykään ihmiset lukemassa. Me tutustuimme siihen ja järkytyimme.

Äänestyspäätöksellä synnytetty esitys on pöyristyttävä vapaa-ajan asuntojen osalta; mökkien enimmäisneliömäärää ollaan nostamassa nykyisestä 80 neliöstä 120 neliöön. Esitys ei kerro miksi nykyinen neliömäärä ei riitä, tai kenelle se ei riitä.

Kaiken huippu on se, että vapaa-ajan asumisen rakennuspaikalle lautakunnan enemmistön mielestä pitäisi rakennusten yhteislaskettu neliömäärä tuplata nykyisestä 6–7 prosentista jopa 15 prosenttiin tontin pinta-alasta.

Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että esimerkiksi 2 000 neliömetrin tontilla tai rakennuspaikalla yhteenlaskettu rakennusoikeus nousisi jopa 300 neliömetriin! Järkyttävää.

Jokainen meistä vesillä liikkuva voi kauhulla kuvitella, minkä näköiseksi loma-asuntojen rantaviivat tämän jälkeen muodostuisi. On aivan selvää, että tuollainen ylirakentamisen mahdollisuus suorastaan ”raiskaisi” rantamme. Ihmettelemme, miksi tällaista muutosta ollaan tekemässä? Lautakunnan pöytäkirjasta ei ilmene perusteluja. Eli mitkä ovat muutoksen asialliset perustelut, jää täysin auki. Outoa touhua! Onko tämä kokkolalainen versio ns. trumppilaisesta politiikasta, jossa oma etu ja ahneus ohjaa toimintaa!

Nostamme hattua kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujalan linjakkaalle kannalle, joka ilmenee hänen eriävässä mielipiteessään. Siinä hän selvästi toteaa useammassakin kohtaa äänestyksellä voittaneen esityksen johtavan kansalaisten eriarvoisuuden lisääntymiseen Kokkolassa mm. voimassa olevien rantarakentamista koskevien kaavojen kanssa.

Sen lisäksi nostamme esille sen, millaisen esteettisen haitan tai ongelman tuonkaltainen ylirakentaminen tai ökyrakentaminen toisi tullessaan. Sen sallimiseen ei ole mitään perusteita!

