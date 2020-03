Koulut yhä melko hiljaisia – Peruskoulun pienimpiä lapsia ei ole luokkahuoneissa juuri viimeviikkoista enempää, vaikka lähiopetukseen olisi nyt uudenlainen mahdollisuus

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Peruskoulun pienimpiä lapsia näyttää olevan lähiopetuksessa viime viikon tahtiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkentuneen linjauksen myötä kaikki 1–3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Ainakaan Kokkolassa tai Ylivieskassa se ei ole mullistanut poikkeusarkea.

– Sellainen aavistus on, että ei se välttämättä hirveän paljoa tule vaikuttamaan tässä vaiheessa, sanoo Kokkolan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo.

Lukujakin on. Kokkolassa lähiopetuksessa opiskeli maanantaina noin kuusi prosenttia kaupungin 1–3-luokkalaisista.

– Se on suuntaa-antava tieto. Ihan kaikki rehtorit eivät olleet vastanneet seurantataulukkoon (maanantain) kello kahteentoista mennessä. Näyttää kuitenkin siltä, että lapsia on lähiopetuksessa suurin piirtein saman verran kuin viime viikolla. Kuusi prosenttia 1–3 luokkalaisista tarkoittaa noin 100–110 lasta, sanoo Kokkolan ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund.

Ylivieskassa lähiopetuksessa olevien oppilaiden osuus on hieman isompi kuin Kokkolassa.

Maanantaina aamupäivällä lähiopetuksessa oli vajaat sata 1–3-luokkalaista.

– Muutama on tullut lisää viime viikkoon nähden. Prosenteissa se tarkoittaa pikkuisen vajaata seitsemää, sanoo Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alkuperäisen linjauksen mukaisesti lähiopetus rajattiin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjausta tarkennettiin, koska kriittisten alojen määritelmä herätti hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Jatkossakaan kouluun ei ole pakko mennä, vaan 1–3-luokkalaisia suositellaan edelleen vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä.

Ronnie Djupsund kuitenkin uskoo, että lähiopetuksen suosio saattaa lisääntyä.

– Oletamme, että oppilasmäärä tulee nousemaan. Valtioneuvoston tarkentunut linjaus on yksi tekijä, lisäksi oppilaan näkökulmasta uutuudenviehätys kotoa käsin tapahtuvaa opetusta kohtaan muuttuu jossain vaiheessa arjeksi. Tietenkin on myös iso osa vanhempia, joiden on pakko olla töissä. Alkuun on kotona oloa voitu järjestellä esimerkiksi lomapäivien turvin, mutta pidempikestoiset ratkaisut voivat olla perheille haasteellisempia.

Vanhemmilla ja huoltajilla on iso vastuu kotiopetuksen järjestämisessä. Djupsundin mukaan joissain kouluissa koteihin tehtiin perjantaina soittokierroksia opintojen etenemisestä.

Jatketaanko lukukautta tarvittaessa kesäkuun puolelle?

– Näkisin, että sitä on liian aikaista miettiä. Nyt on menty näin vasta muutaman päivän.

Entä kokeiden järjestäminen?

– Luotan, että opettajat löytävät tähänkin soveltavia ratkaisuja, vaikkei voidakaan toimia kuten tavallisesti, Djupsund vastaa.