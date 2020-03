Luovuus ja järki käyttöön – Kun tavoite on kirkkaana mielessä, keinot treenata löytyvät, sanoo pikajuoksija Konsta Alatupa

– Seitsemän – kahdeksan kertaa viikossa. Heitot, hypyt ja loikat tehdään ulkona, vaikka keli on vielä pikkuisen liian kolea. Voimaharjoittelu onnistuu Minnalta kotioloissa, jossa hänellä on autotallissa hyvä paikka treenata.

– Tilanne on tämä ja siihen on sopeuduttava. Olen toistaiseksi tehnyt nopeus-kestävyyttä kehittävää juoksuharjoittelua teillä ja kuntoradoilla. Jyväskylässä urheilukenttä on lukkojen takana, enkä ole aitojen yli kiipeillyt. Voi olla, että otan jatkossa kaupungin viranomaisiin yhteyttä, jos pääsisin kentälle treenaamaan, Alatupa kertoo.

Urheiluakatemiat omatoimisina

Juha Savela

Viime viikolla julistettu poikkeustila ajoi alueen urheiluakatemioiden opiskelijat omatoimijaksoille lajista riippumatta. Niin on tehty sekä Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa Kokkolassa kuin Kalajoki Akatemiassakin. Molemmissa toisen asteen akatemioissa harjoittelee yhteensä noin 400 nuorta urheilijaa.

– Kaikki ovat tällä hetkellä omatoimisessa harjoittelussa. Käytännössä homma menee niin, että valmentajat tekevät ohjelmat, joita opiskelijat koulutyöhön liittyen suorittavat itsenäisesti harjoituspäiväkirjaperiaatteella. Tällä tavalla toimitaan nyt. Katsotaan tarvitaanko jotain hienosäätöä, kun tilanne jatkuu pitempään, Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian koordinaattori Timo Virolainen kertoo.

Kalajoki Akatemian kehitys- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto huomauttaa, että ajankohdastakin johtuen eri lajien harrastajat treenaavat nyt erilaisilla ohjelmilla.

– Talvilajeissa alkaa tulla ylimenokausi. Kesälajeissa taas valmistaudutaan tulevaan kilpailukauteen. Ainakin tässä vaiheessa, kun emme tiedä miten pitkään tauko kestää. Nyt puhutaan kesäkuun alusta, mutta tauko voi kestää pitempäänkin.

Sanomattakin on selvää, että urheiluakatemioissakin noudatetaan tarkasti harjoittelemisesta annettuja ohjeita.

– Turvavälit pidetään ja hygieniasta huolehditaan tarkasti, Virolainen sanoo.

Tällä hetkellä Kokkolassa harjoitellaan pelkästään ulkona.

– Emme ole lähteneet tässä vaiheessa siihen, että kaupungin omistamia halleja tai koulujen sisäliikuntatiloja anottaisiin kenenkään käyttöön, Virolainen sanoo.

Kokkolan kaupungin liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist vahvistaa, että kaupungin linjana on pitää tilat suljettuina.

– Se on linjaus, eikä tietooni ole tullut pyyntöjä erikoisluvista. Seuraamme toki tässäkin suhteessa tilannetta, että mihin suuntaan pandemia kehittyy.

Nyqvist lisää, että Kokkolassa moni urheilupaikka on tällä hetkellä kiinni vuosihuoltojenkin vuoksi.

Myös Kalajoella kaupungin sisäliikuntapaikat ovat kiinni.

– Kalajokisilla seuroilla on omia sisäliikuntatiloja. Kalajoen Junkkareilla on hiihtomaja, josta löytyy tilast painonnostoon ja voimaharjoitteluun. Lisäksi salin parketilla pystyy myös tekemään harjoitteita. Himangan Urheilijoille on puolestaan urheiluhalli. Sisätiloissa hygieniaan on kiinnitettävä suurta huomiota. Suositus on, että paikalla käytäisiin vain treenamassa eikä käytettäisi pukuhuone- tai suihkutiloja, Isolehto sanoo.

Seurojen omista sisäliikuntatiloista huolimatta Kalajoellakin harjoittelu painottuu ulos. Siihen liittyen Kalajoki Akatemia alkaa tällä viikolla julkaista verkkosivuillaan videoita, joissa esitellään kaupungin ulkoliikuntapaikkoja ja annetaan vinkkejä, niiden harjoituskäyttöön. Videoita tulee julki päivittäin noin kolmen viikon ajan.

Isolehto huomauttaa, ettei harjoittelua kannata lopettaa, vaikka kilpailukausien jatkosta ei ole varmuuttaa.

– Harjoittelu ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tärkeää myös henkisen jaksamisen kannalta. Kun on terve, ei kannata heittäytyä vuodepotilaaksi.