Kokkolan kaupunginhallitus päätti käynnistää yt-neuvottelut välittömästi

Kokkola aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista. Kokkola on valtakunnallisten linjausten mukaisesti sulkenut kaupungin museot, kirjastot ja kirjastoautot, uimahallin ja urheilutilat sekä harraste- ja nuorisotilat, ja on väistämätöntä, että joidenkin ammattiryhmien työ vähenee tai loppuu kokonaan.

Eniten vaikutukset näkyvät koulunkäynninohjaajien työssä, perusopetuksen siirryttyä enimmäkseen etäopetukseen. Työt ovat käytännössä jatkuneet vain niillä koulunkäynninohjaajilla, joiden "kompetenssi on käytettävintä" lähiopetukseen jääneiden oppilaiden parissa.

Kokkola on ilmoittanut perjantaina 20. maaliskuuta asiasta niille henkilöille, joita töiden loppuminen koskee. Työnantajalla on velvollisuus maksaa heidän palkkansa 14 päivän ajan.

Työnantajan on peruutettava työntekijälle ilmoitettu lomautus ennen lomautuksen alkamista, jos sille ei ole enää edellytyksiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työnantajalle ilmaantuu uutta työtä, jota lomautettu kykenee tekemään.

Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä vähän lapsia suhteessa henkilöstö määrään. Päiväkotien henkilöstö onkin pitänyt lomia ja ottanut osittain myös palkatonta vapaata. Samalla vuosilomia on pidetty yksiköissä, joissa työ on vähentynyt.

Työsuunnitelmissa on jo tehty muutoksia niiden ammattiryhmien osalta, joihin sulkemiset vaikuttavat välillisesti. Esimerkiksi kaupunkiympäristöpuolella on aloitettu eri kiinteistöjen vuosihuoltoja ja perussiivouksia. Tilanteen pitkittyessä nämäkin työt uhkaavat kuitenkin loppua.

Työn määrä ja henkilöstön tarve eri toiminnoissa voivat vaihdella tulevien viikkojen aikana rajustikin sekä kaupungilla että terveydenhuollon puolella.

Kokkola onkin aloittanut osaamisprofiilien kartoittamisen, jonka tavoitteena on selvittää henkilöstön kompetenssi ja käytettävyys muissa työtehtävissä. Kaupunki kerää Soitelle tietoa terveydenhuollon osaajista ja muusta käytettävästä henkilöstöstä, jos koronaepidemiatilanne laajenee ja voimistuu niin, että terveydenhuoltoon on tarvetta siirtää henkilöstöä muualta.