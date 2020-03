Työttömyys on kasvussa Keski-Pohjanmaallakin – Koronavirusepidemia tulee nostamaan työttömyyttä entisestään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömyys kasvoi helmikuussa 2,4 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna.

Tällä hetkellä Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueella on 7 686 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuusta 30:lla henkilöllä, mutta koronaviruksen leviämisen hidastustoimien ennustetaan nostavan työttömien työnhakijoiden määrää tulevina kuukausina.

Nuorten työttömyys vähentyi ja alle 25-vuotaita oli työttömänä 1,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Toisaalta 25-29-vuotiaiden työttömyys on kasvussa viime vuoteen nähden kuten pitkäaikaistyöttömienkin.

Kokkolassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 8,1 prosenttia, Kannuksessa 8,2, Kruunupyyssä 3,5 ja Pietarsaaressa 7,1 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja oli yli 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 9,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Kauppakamarin jäsenille teettämän tutkimuksen mukaan noin kolmannes vastanneista Pohjanmaan ELY-keskusalueen yrityksistä kokee, että koronaepidemia tulee vaikuttamaan yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti ja saman verran yrityksiä arvioi lomauttavansa henkilökuntaansa jonkin verran.

Hallitus onkin valmistellut esitystä työ- ja elinkeinoministeriössä, että yrittäjät pääsisivät tilapäisesti työttömyysturvan piiriin. Tarkoituksena on tukea yrittäjiä, joiden tulot putoavat koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi. Normaalisti päätoimiset yrittäjät eivät ole oikeutettuja työttömyysetuuteen, vaan tuen saaminen edellyttää yritystoiminnan lopettamista.

Pohjanmaan TE-toimisto on varautunut muun muassa lomautuksiin ja mahdollisiin irtisanomisiin turvaamalla asiantuntijoiden ja asiakkaiden terveyttä ja palveluiden toimivuutta myös koronaepidemian aikana. Työvoimakoulutuksia ja valmennuksia on siirretty verkkoon mahdollisuuksien mukaan tai niitä on siirretty. Henkilökohtainen asiakaspalvelu tapahtuu nyt pääosin puhelimitse.