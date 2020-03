"Hiljaisia kohti pitäisi mennä" – Etäkouluissa ollaan nyt huolissaan oppilaista, jotka tarvitsisivat tukea, koska kaikilla ei ole kotona aikuista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hollihaan koululla on aution oloista. Kentällä muutama oppilas pelaa palloa, sivummalla jokunen on keinumassa. Neljänsadan oppilaan koulussa on maanantaina 16 oppilasta. Opettajista osa tekee etätyötä koululta käsin.

– Täällä oltiin sunnuntainakin, illalla luin vielä yhden kesken jääneen kirjan oppilaille äänikirjaksi, kertoo luokanopettaja Liisa Keränen.

Hänellä on edessään kokonainen arsenaali etäopetuskalustoa: kännykkä, tabletti, läppäri. Pöydällä on palautettavia tehtäviä ja kotiin lähteviä tehtäväpaketteja – puuhaa riittää. Onko sellaisia oppilaita paljon, jotka ovat yksin kotona?

– Tästä ei minulla opettajana ole valitettavasti tietoa. En tiedä perheiden tilanteita – missä ollaan kotona ja missä ei, sanoo Keränen.

Periaatteessa etäopetus toimii oppilaan ja opettajan välillä, mutta selvää on, että kotona oleva aikuinen helpottaa opetuksen kulkua. Kun näin ei aina ole, koulun väkeä huolettaa.

– Pitäisi olla huolissaan lapsista, joilta ei ole saatu mitään feedbackia – ei aikuisilta eikä lapsilta. Hiljaisia kohti pitäisi mennä, sanoo rehtori Pertti Kuosmanen.

Etäopetus jatkuu kouluissa nyt toista viikkoa. Opettajille yksilöllinen opetus etätyönä on vaikea paikka, sillä tehtävät on paitsi jaettava, myös tarkastettava. Suurin osa koululaisista on etäopetuksessa ja käy noutamassa päivän tehtävänsä aulan materiaalikeskuksesta.

– Uusi kirja? Uusi kirja! Me saamme uuden kirjan! iloitsee mummo, joka on tullut lapsenlapsensa kanssa noutamaan tehtäviä.

Koulun aulassa käy melkoinen trafiikki pitkin päivää. Tehtävälaatikot on merkitty luokittain, jotta jokainen voi noutaa tehtävänsä itsenäisesti. Suurin osa koululaisista käy paikalla isovanhempiensa tai vanhempiensa kanssa, jokunen yksinkin.

– Meillä on myös päivystys täällä iltaisin kuuden ja kahdeksan välillä, jolloin tänne pääsee myös, kertoo rehtori.

Kouluissa on nyt pelko siitä, että etäopetus pitkittyy.

– Nyt jos koskaan tarvitaan oppilashuoltoa, koulunkäyntiohjaajia ja kuraattoreita. Oppilaiden on saatava tukea, se on heidän oikeutensa, toteaa Kuosmanen.

Liisa Keräsen luokka on hiljainen, mutta työpöytä pursuaa työtä. Hän on huolissaan siitä, pysyvätkö kaikki mukana etäopetuksessa.

– On huoli sellaisista, joilla on itseohjautuvuuden kanssa haasteita. Niistä, jotka tarvitsisivat opettajan jatkuvaa läsnäoloa.

Koulu on muutakin kuin oppimista; se on kavereita, tuttuja aikuisia ja lämmintä ruokaa. Näiden puuttuminen voi olla kova paikka monelle.

– Jos joutuu tekemään omia tehtäviä kotona itsekseen, ne voivat käydä ylitsepääsemättömän vaikeiksi, vaikka ne olisivat helppojakin, tietää Keränen.