Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vitec Software Group AB on ostanut kaikki suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja tietojärjestelmätoimittaja ALMA Consulting Oy:n osakkeet. Vuonna 1986 perustetun ALMA:n liikevaihto oli 31,6 miljoonaa kruunua ja oikaistu käyttökate 7,9 miljoonaa kruunua tilikaudella 2019. Vitecin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 156 miljoonaa kruunua.

Konsernilla on 750 työntekijää Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. ALMA Consulting Oy:llä on toimipisteet Kokkolassa, Raahessa ja Helsingissä.

ALMA Consulting Oy:n ovat perustaneet vuonna 1986 Matti Nissilä ja Kalervo Tervola. ALMA:n toimitusjohtajana on viimeiset seitsemän vuotta toiminut Juha Nissilä.

– ALMA Consulting on hyvin johdettu ja kannattava yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia ratkaisuja. ALMA:n liiketoiminta sopii hyvin Vitecin liiketoimintamalliin ja myös yrityskulttuuriimme, toteaa Vitec Software Groupin toimitusjohtaja Lars Stenlund.

– On hienoa, että Vitec on ALMA:n uusi omistaja. Liitymme heidän tytäryhtiökseen ylpeinä. Vitecin laaja kokemus ja pitkän linjan asiantuntijuus erityisohjelmistoista auttaa heitä ymmärtämään ja tukemaan toimintaamme. Niin me ALMA:lla kuin myös asiakkaamme arvostavat pitkäaikaista omistajaa, joka on sitoutunut kehittämään liiketoimintaamme, Vitec ALMA Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä sanoo.