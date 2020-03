Koronaviruskin on poliittinen kysymys Yhdysvalloissa – republikaanit huolestuvat sitä mukaa, kun virus saapuu omaan elinpiiriin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti torstaina koronaviruksen leviävän Yhdysvalloista sellaista vauhtia, että maasta on vaarassa tulla koronaviruksen uusi keskus.

Tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa maassa oli havaittu yli 46 000 tartuntaa ja virukseen oli kuollut 580 ihmistä. Edellisenä yönä Suomen aikaa presidentti Donald Trump väläytti tiukkojen liikkumisen ja liike-elämän rajoitusten purkua.

Kuten moni muu kysymys, myös kysymys koronaviruksesta on vahvasti politisoitunut. Tuoreet mielipidemittaukset paljastavat, että demokraatit ovat huomattavasti enemmän huolissaan viruksesta kuin republikaanit, joita presidentti Trump edustaa..

Demokraatit myös huomattavasti todennäköisemmin muuttavat käyttäytymistään kuin republikaanit, ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tämä näkyy myös päätöksenteossa. Ne osavaltiot, joissa on republikaanikuvernööri, ovat asettaneet rajoituksia asukkailleen hitaammin kuin demokraattijohtoiset.

New York Timesin mukaan huoli koronaviruksesta kasvaa republikaanien keskuudessa aina sitä mukaa, kun viruksen vaikutukset alkavat näkyä omassa elinpiirissä.

Seitsemässä kymmenestä eniten koronavirustapauksia vahvistaneessa osavaltiosta vallassa on demokraattikuvernööri.

Toisaalta seitsemän kymmenestä pahimmasta koronaosavaltiosta on kymmenen asukasluvultaan suurimman osavaltion joukossa. Ja demokraattien kannatuksen tiedetään olevan suurempaa metropolialueilla kuin maaseudulla.

Demokraatti- ja republikaanikuvernöörien suhde ei juuri muutu, kun lasketaan koronavirustartuntojen suhde asukaslukuun tai kun tarkastellaan kuolemantapauksia. Seitsemän tai kahdeksan koronaviruksesta pahimmin kärsivästä kymmenestä osavaltiosta on demokraattikuvernöörin johtamia, käänsi Yhdysvaltojen koronatilastot miten päin tahansa.

Vielä viime viikolla noin puolet kaikista Yhdysvaltojen koronavirustapauksista oli keskittynyt kymmeneen piirikuntaan, jotka sijaitsevat hyvin tiheään asutuilla alueilla. Näillä alueilla myös rajoitustoimet ovat olleet kaikkein kovimpia.

Näin koronavirus ei siis ainakaan tässä vaiheessa kosketa pieniä maalaiskaupunkeja, jotka ovat republikaanien vankinta tukialuetta. Suurin osa lääketieteen asiantuntijoista uskoo kuitenkin, että virus leviää jokaiseen Yhdysvaltojen kolkkaan.

– Ei ole mitään syytä ajatella, että pienimmät yhteisöt olisivat suojassa siltä, sanoo John Hopkins Center for Health Securityn tutkija Eric Toner aikakauslehti Atlanticille.

Mielenkiintoinen kummajainen Yhdysvaltojen koronavirustilastossa on pieni, reilun 600 000:n asukkaan Vermontin osavaltio. Se on asukasluvultaan maan toiseksi pienin, mutta tartuntoja siellä on enemmän kuin asukasluvultaan lähes kolme kertaa suuremmissa Nebraskan tai Länsi-Virginian osavaltioissa.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Vermontissa viisi ihmistä, yhtä paljon kuin kymmenen kertaa suuremmassa Missourissa, jossa tartuntoja on yli tuplasti enemmän. Ainakin neljä kuolleista on samasta vanhainkodista.

Republikaanikuvernööri Phil Scott on tiukentanut rajoituksia vähitellen viikonlopusta alkaen. Vielä viime torstaina hän sanoi, ettei virus ole laajalle levinnyt, eikä se aiheuta suurta vaaraa asukkaille.