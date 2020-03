Kokkolan kaupunki aloitti yt-neuvottelut – Työtehtäviin on tulossa isoja muutoksia: kirjastoissa järjestellään paikkoja, koulunkäynninohjaaja voi joutua vaikka haravan varteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Aina välillä joku käy ikkunoiden takana koputtelemassa. Koronaepidemian takia Kokkolan kaupunginkirjastoon pääsevät nyt kuitenkin vain työntekijät.

Kaupungin yt-neuvotteluista ja lomautuspaineista huolimatta työt kirjahyllyjen takana jatkuvat täysillä voimilla.

– Ei vielä harmainta aavistustakaan, mikä on neuvotteluiden vaikutus meihin. Nyt teemme suursiivousta. Kaikki paikat nuuskitaan ja kokoelmia siirretään; hyllyjä järjestellään uusiksi koko henkilökunnan voimin, sanoo kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg.

Kaupungit sulkivat kirjastojaan viime viikon tiistaina, mikä sai ihmiset liikkeelle.

– Päivän aikana Kokkolan kirjastoissa tehtiin ennätysmäärä lainoja, yli 12 000 kappaletta. Se taitaa olla kovin lukema koskaan.

Korona on mullistanut kirjastojen arjen. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastonjohtaja Kati Salmén sanoo, että tekemättä jääneiden rästitöiden lisäksi nyt keskitytään e-kirjapalveluihin.

– Fyysinen palvelu on kokonaan suljettu, mutta e-aineistoa on saatavilla, Salmén sanoo.

Koronaepidemia aiheuttaa lomautustarvetta kaupungeilla ja kunnille. Ensimmäiset arviot koronaviruksen aiheuttamista talousvaikutuksista Kokkolan kaupungin talouteen tänä vuonna ovat useita miljoonia euroja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Epidemian vuoksi ollaan poikkeustilanteessa, johon reagoidaan yhteistoimintamenettelyllä.

– Maanantaina aikataulutamme toimialoja ja vastuualueita koskevat tarkemmat neuvottelut. Teemme nyt selvitystyötä henkilöstön osaamisen kartoittamisessa. Tavoitteena on selvittää käytettävyys muissa työtehtävissä, sanoo Kokkolan henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

Etenkin terveydenhuoltoon on painetta siirtää henkilöstöä. Kesäajan lähestyessä liikkuja tehdään myös kaupunkiympäristön hoitamiseen.

Voiko käydä niin, että koulunkäynninohjaaja joutuu haravan varteen ja puistotöihin?

– Mikäli yhteensopivuus löytyy. Muita töitä tarjotaan mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi koulunkäynninohjaajien haasteet ovat nyt toisenlaisia kuin asiakasriippumatonta työtä tekevillä kirjastotyöntekijöillä. Vaikka vanhemmat haluaisivat ohjaajia koteihin, niin ei voida toimia. Pakottamisen sijaan haemme yhdessä parhaita vaihtoehtoja, sanoo Pienimäki.

Isokylän koulussa Kokkolassa työskenteli tiistaina neljä koulunkäynninohjaajaa. Tiputus noin kolmestakymmenestä ohjaajasta on ollut valtava jo ennen kaupungin yhteistoimintamenettelyn alkamista.

– Neljä ohjaajaa työskentelee lähiopetuksessa. Muille kirjoitettiin työvelvollisuuden muutoksesta päätös, sanoo rehtori Timo Hautala.

Isokylän koulussa opiskeli maanantaina vain yksitoista lasta. Esikoululaisia oli saman verran.

– Ilmoittautuneita oli enemmän. Jos ajattelee, että meillä on noin 550 koululaista, voivat päivittäiset muutokset olla isoja.

Hollihaan koulussa kaikille ohjaajille on toistaiseksi löytynyt töitä.

– Kolme on yleisopetuksen ja yksi maahanmuuttajien valmistavan luokan lähiopetuksessa. Meillä tilanne oli alun perinkin erilainen kuin Isokylässä, sillä koulunkäynninohjaajia on huomattavasti vähemmän. Ajatukseni on se, että ohjaajia tarvitaan etäopetuksen tukena sekä koulussa tuomassa lapsille perusturvallisuutta. Koulunkäynninohjausta saa myös puhelimitse päivystysnumeron kautta. Mitä pidemmälle epidemia jatkuu, sitä enemmän ohjaaja-arsenaalia tarvitaan, sanoo Hollihaan koulun rehtori Pertti Kuosmanen.

Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki ei vielä uskalla sanoa, kuinka suurta osaa kaupungin henkilöstöstä lomautustarpeet ja tilapäiset siirrot muihin tehtäviin koskettavat.

– Esimerkiksi opettajat ovat isolta osaltaan töissä. Samoin hallinnossa ja toimistoissa tämä tilanne vain lisää töitä. Tekemisen kenttä mullistuu, mutta sanoisin, että ilmapiiri on ollut ymmärtävä. Epätietoisuuttakin on, mutta olisi kumma, jos ei olisi. Laki ja linjaukset muuttuvat. Jos jollakin tilanne on kirkas, mahtavaa, mutta muuten navigoidaan vain päivä kerrallaan, Pienimäki sanoo.

//24.3. kello 17.24 Muokattu otsikkoa.

Lue myös: Ylivieska aloittaa yt-neuvottelut – Kaupunki hakee kahden miljoonan euron säästöjä

Kokkola päätti käynnistää yt-neuvottelut välittömästi – Suunnitelmissa henkilöstön lomautukset