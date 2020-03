Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Poikkeusoloista huolimatta Kannuksen Lastentalon päiväkodissa toimitaan normaalin päivärytmin mukaisesti omissa ryhmissä. Erilaista arki toki on, kun lapsia on vähän, toteaa Lastentalon tiiminvetäjä, lastentarhaopettaja Anne Jääskä.

– Lapset saavat ainakin yksilöllistä varhaiskasvatusta nyt, kun meillä on aikaa enemmän, Jääskä kertoo.

Vaikka lapsimäärät päiväkodeissa ovat vähäisiä, Kannuksessa kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna.

– Mitä harvemmassa lapsia on ja vähemmän kontakteja, sen parempi, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Keskisalo.

Monissa kunnissa on tehty jo päätöksiä varhaiskasvatuksen maksujen hyvityksistä, jos lapsia hoidetaan kotona poikkeusolojen ajan. Kannuksessakin hyvityksiä on tulossa.

– Hyvityksiä tulee, mutta mallista, millä ne toteutuvat, ei ole vielä päätetty, kertoo sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola.

Esimerkiksi Kalajoella poikkeustilan aikana kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoitolaskuissa hyvitetään lasten poissaolopäivät samaan tapaan kuin joulun aikana. Hyvityksen saa siis kaikista poissaolopäivistä.

Ainakin vielä toistaiseksi Kalajoen kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat toiminnassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Etenemme nyt aivan rauhallisesti. Tilanteet vaihtuvat tällä hetkellä niin nopeasti yrityksissä ja vanhempien työpaikoilla, että emme tee mitään radikaalia vielä tässä vaiheessa. Toki olemme hoidon keskittämisestäkin keskustelleet, mutta toistaiseksi kaikki yksiköt ovat avoinna. Tässä täytyy miettiä kokonaisuutta, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen, toteaa Kalajoen vs. varhaiskasvatusjohtaja Maria Pentinmikko.

Kokkolan varhaiskasvatus puolestaan tiedotti tiistaina verkkosivuillaan odottavansa vielä tarkempaa ohjeistusta ja päätöksentekoa varhaiskasvatusmaksujen perimisestä koronaepidemian aikana.

Kaustisella varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on hyvitetty viime viikon maanantaista alkaen, ja johtoryhmän päätös hyvityksistä on voimassa 13. huhtikuuta saakka. Jos lapsi on ilmoitettu otettavaksi kotihoitoon, ei niiltä päiviltä tarvitse asiakasmaksuja maksaa.

Toholammillakaan hoitomaksuja ei peritä lasten poissaolojen ajalta. Suurin osa Toholammin varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista onkin tällä hetkellä kotihoidossa.

Kaustisella lapsia otettu kotihoitoon noin 80 prosenttia koko varhaiskasvatuksen lapsimäärästä. Sen takia päiväkotihoito on keskitetty Pajalan päiväkotiin.

Tanhuanpään päiväkoti ja Omenapuun esiopetusyksikkö ovat sulkeutuneet viime viikon torstaina ja Puumalan esiopetusyksikkö viime viikon keskiviikkona. Näiden ryhmien hoitoa tarvitsevat lapset on siirretty Pajalan päiväkotiin.

Perhepäivähoitoryhmät toimivat Kaustisella edelleen, joskin pienellä vajauksella. Paikkakunnalla on tällä hetkellä 13 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Vaikka Ylivieskassa varhaiskasvatusmaksun hyvittäminen poikkeusolojen aikana oli sivistyslautakunnan käsittelyssä vasta eilen tiistaina, asia on pantu täytäntöön kiireellisenä jo viime viikolla. Asian kiireellisyyden vuoksi asian valmistelussa ja toimeenpanossa on ollut mukana myös kaupungin johtoa.

– Perheet kyselivät tästä asiasta paljon, joten tähän oli reagoitava välittömästi, kertoo Ylivieskan varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku.

Jotta perheet saavat Ylivieskassa hyvitystä päivähoitomaksuista, lapsen poissaolon varhaiskasvatuksesta tulee olla vähintään kaksi viikkoa, 14 kalenteripäivää, ajalla 18.3–30.4.2020. Lyhyempiä poissaoloja ei hyvitetä.

– Tätä hyvityskäytäntöä jatketaan tarvittaessa, mikäli poikkeusolot jatkuvat, Ranta-Nilkku toteaa.

Huvikummun ja Keskisen päiväkoti sekä leikkikerhotoiminta ovat olleet suljettuina kuluvan viikon maanantaista lähtien. Ovensa ne pitävät kiinni 13. huhtikuuta saakka ja tarvittaessa myös tätä pidempään. Tänä aikana Huvikummun ja Keskisen päiväkodeissa hoidossa olevat lapset siirtyvät Joukahaisen päiväkotiin.

Kyseisenä ajanjaksona perhepäivähoidossa oleville lapsille osoitetaan tarvittaessa varahoitopaikka pääsääntöisesti toiselta perhepäivähoitajalta.

Ylivieskassa 1–5 -vuotiaista päivähoidossa käy tällä hetkellä 25 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.

//24.3. kello 17.32 Muokattu otsikkoa.