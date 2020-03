Hanna Raution kolumni: Hopeareunusta etsimässä

On tullut oltua ulkona. Viime viikon talviloma tietysti auttoi asiaa muun tilanteen ohella.

Normaaliarjessa olen hävettävän vähän ulkona, mutta sehän ei ole pois kuin omasta hyvinvoinnistani. Yleensä päivittäin 20 minuuttia. Työmatkat edestakaisin 10 minuuttia. Kuntosalille ja kaupan kautta kotiin toiset 10 minuuttia. Ja en todellakaan käy päivittäin salilla, mutta siinä osviittaa.

Viime viikolla otin Kokkolassa haltuun kaksi uutta retkeilyreittiä, Laajalahdessa ja Lohtajan Vattajalla. Kokkolan alueella on kaupungin verkkosivujen mukaan 11 ulkoilu- ja retkeilyaluetta. Ja kuinka monta reittiä nuo pitävät sisällään – vielä riittää tallusteltavaa. Sama pätee muihinkin kuntiin ja kaupunkeihin. Nyt on hyvä aika tutustua uusiin retkikohteisiin.

Kymmenen hengen kokoontumiset nuotiopaikalle on helppo välttää. Päivän pituus on nyt liki 13 tuntia, joten kaikkien ei tarvitse olla poluilla viikonloppuna kello 10–15. Niiden joilla on auto, kannattaa samantien suunnata vähän kauemmas ja tutustua johonkin uuteen alueeseen. Sillä nythän on vain aikaa.

Aikaa saa menemään retkelläkin, kun lähtee kaksien eväiden taktiikalla. Ensimmäisen kerran voi syödä hetimmiten, vaikka puolen tunnin kävelyn jälkeen. Kaiken perusta on tietysti nuotion tekeminen. Keväisessä merituulessa saa tuusata aikansa, että saa puut syttymään ja tulen pysymään yllä.

Sisäliikuntaan tottuneena saa nyt käyttää kaiken luovuuden siihen, miten treenit voi toteuttaa joko ulkona tai sisällä kotioloissa. Onneksi monet muut ovat saman ongelman äärellä ja sosiaalinen media on erilaisia poikkeusajan videoita pullollaan. Ilmeisesti televisiossakin on alettu näyttää jotain vanhaa legendaarista jumppaohjelmaa.

Kiitos kauniiden kelien, ulkona liikkuminen on ollut viime viikkoina mukavaa. Kun vielä hieman lämpenee, ei voimaharjoittelussa tarvitse pelätä enää niin paljon paikkojen rikkoutumista. Nimimerkillä kipeytynyt olkapää.

Pikaviestien aikakaudella puhelimessa puhuminen kokee renessanssin. Varsinkin kun kyyhötät kotona yksin etätöissä ja välttelet vapaa-ajalla sosiaalisia kontakteja, niin ihan tekee mieli soittaa jollekin ja vaihtaa kuulumisia.

Voisi kuvitella, että tässä ollaan kovinkin diginäppäriä, mutta perheen kesken viiden yksikön Skype-ryhmävideopuhelussa meni 40 minuuttia ennen kuin kaikki saatiin yhtä aikaa videoineen samoille langoille. Suunta on vain ylöspäin.