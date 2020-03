Hallitus linjasi: Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan – Rajoitukset ulottuvat toukokuun loppuun asti

Ravintolat, kahvilat, yökerhot ja baarit suljetaan asiakkailta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistai-iltana Säätytalolla, että hallituksen lakiesitys ravintoloiden sulkemisesta on valmis.

Lakiesityksen mukaan ravintolat eivät saa olla asiakkaille auki siten, että ravintolaan jäädään ruokailemaan. Take away -toiminta eli ruoan myyminen ulos on kuitenkin mahdollista, samoin ruoan tilaaminen netin kautta. Laki mahdollistaa työpaikkaruokaloiden pitämisen auki.

Esitys viedään eduskunnan käsittelyyn jo tänään tiistaina. Eduskunnan lähetekeskustelu käydään mahdollisesti jo tänään. Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan laki voi tulla voimaan lauantaina.

Rajoitukset ovat voimassa toukokuun 31. päivään asti. Hallitus kuitenkin korostaa, että jos rajoituksia on mahdollista purkaa kyseistä päivämäärää aikaisemmin, siihen ollaan valmiita.

