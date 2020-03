Oikaisu ruoan verkkokauppaa ja ruokakassien kotiinkuljetusta koskevaan uutiseen

Kauppakassien kotiintoimituspalvelua on muillakin ruokakaupoilla kuin vain niillä, joilla on virallinen verkkokauppa, jonka toimipiste on ilmoitettu kaupan tai kauppaketjun verkkosivuilla. Palvelut ovat myymäläkohtaisia ja tilaustapa voi olla esimerkiksi sähköposti.

Keskipohjanmaassa 25.3.2020 julkaistussa uutisessa: "Kälviäläinen K-kauppias Patrik Vähähyyppä ajaa päivittäin parikymmentä ruokalaatikkotoimitusta ympäri Kokkolaa – Ruoan verkkokaupan kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti" todettiin näin ollen virheellisesti, että Kokkolaa lukuun ottamatta Keski-Pohjanmaa on vielä katveessa ruokakassien kotiinkuljetuksissa. Ruokakassien kotiinkuljetusta on siis laajemmin tarjolla kuin verkkokaupan toimipisteitä.