Viulistin keikka suorana lähetyksenä – Veteliläissyntyinen Elisa Järvelä nousee lauantaina Tullipakkahuoneen lavalle

Veteliläissyntyinen Elisa Järvelä on aktiivinen Helsingissä asuva viulisti, joka kuvailee itseään "klassiseksi EDM-viulistiksi". Järvelän keikka lähetetään lauantai-iltana Perhonjokilaakson ja Keskipohjanmaan nettisivuilla ja digipalveluissa suorana Kokkolan Tullipakkahuoneelta.

Nopealla aikataululla syntyvään esitykseen on tulossa mukaan ainakin kokkolalainen harmonikkataiteilija Sonja Vertainen, jonka kanssa Järvelä esittää Astor Piazzolan tulisia tangoja.

– Ehkä lavalle saadaan tanssiparikin. Tämä on nyt taas lähtenyt lapasesta, kertoo Elisa Järvelä innoissaan.

On mahdotonta kuvailla lyhyesti, mitä kaikkea Elisa on ehtinyt urallaan tähän saakka tehdä. Hän on soittanut viulua Espanjan yökerhoissa tulennielijöiden ja akrobaattien keskellä, mutta myös Seinäjoen ja Lappeenrannan kaupunginorkestereissa sekä näyttävissä yritystapahtumissa ja yksityiskeikoilla. Viulisti on toisinaan lähtenyt tekemään hälytyksestä levytyksiä, kun tunnettujen muusikkojen levyille on haluttu jousisoittimia.

Järvelä on esiintynyt niin Saudi Arabian kuningasperheelle kuin paavillekin. Toisena ääripäänä juuri täysi-ikäistyttyään Elisa kiersi hetken Suomessa Martina Aitolehden tanssiryhmän kanssa.

– Olen aina pyrkinyt tekemään asiat parhaalla mahdollisella tavalla, nauttimaan hetkestä ja menemään fiiliksen mukaan, kertoo Järvelä.

Elisa kertoo pitkästyvänsä, jos on pidemmän aikaa paikoillaan. Suomessa hän hoitaa kaikki keikkajärjestelynsä itse, maailmalla hänellä on ollut bookkaaja. Koronan myötä kevään keikkakalenteri tyhjeni.

Järvelä on aloittanut viulunsoiton äitinsä Raila Järvelän jalanjäljissä. Ensimmäiset muistikuvat ovat ajalta, jolloin Raila soitatti tytärtään olohuoneessa, tuta kuvasi tilannetta videokameralla, mummo kutoi sukkaa ja isi keitti kaffia. Silloin Elisa oli neljän vanha.

Klassisen viulun koulutus Elisalla on Sibelius-akatemiasta, jossa hän oli Kaija Saariketun oppilaana. Nuoruuden loma-ajat ja kesät kuluivat viulunsoiton mestarikursseilla.

Pienenä Elisa meni paikasta toiseen juoksemalla, hän ei kävellyt koskaan. Esiintymisestä hän on aina nauttinut ja kertoo nauraen muistoa, jossa Kainun tytöt pukeutuivat Spice Girlseiksi. Elisa oli Mel C.

Juuri nyt Elisan fokus on omassa soolourassa. Tavoitteena on löytää levy-yhtiö. Hän on julkaissut tähän mennessä kolme omaa kappalettaan, joista viimeisimmän Friendship Memories -kappaleen musiikkivideo kuvattiin Vetelissä syksyllä.

– Haluan yhdistää klassista ja elektronista musiikkia. Espanjassa varsinkin innostuttiin tangon tulkinnoista.

Elisa Järvelä uskoo, että mitään tässä maailmassa ei saa, ellei yritä ja kokeile. Näin hän toimi viime keväänä, jolloin hän lomamatkalla Espanjassa kävi kiertämässä esiintymispaikkoja ja jakamassa itse käyntikortin käteen. Kutsu kävi ja viime kesänä Järvelä työskenteli keikkaviulistina Espanjan bilerantojen klubeilla. Kyseessä oli toinen kerta, joten Järvelä osasi jo vaatia varhaisempia soittoaikoja ja majoitusta sopimukseen.

Eri musiikkityylien yhdistämistä kuulee Elisan omassa musiikissaan. Perinteitä hän kuitenkin haluaa kunnioittaa ja kuten Elisan elämässä tähän saakka, myös hänen musiikissaan on kerroksia. Lapsuuden hengellinen gospel-musiikki, klassisen musiikin maailma Sibelius-akatemiasta ja Helsinkiin muuttaessa tutuksi tullut elektroninen EDM.

– Siinä yhdistyy kolme maailmaa, hän summaa.

Keskipohjanmaa pilotoi viime lauantaina suorana netin välityksellä lähetettyä konserttia. Esiintyjänä oli kokkolalainen Simodeus, joka esitti etukäteen toivottuja kappaleita. Lähetystä on suorana ja myöhemmin tallenteena katsottu vajaassa viikossa yli 2000 kertaa.

– Meillä on maakunnan paras kanava, todella hyvä paikka ja hyvät yhteistyökumppanit. Siitä syntyi tähän poikkeuksellisen ajan henkeen soveltuvaa streamausta, sanoo Sami Luoma KPK Eventsistä.

Tullipakkahuone on vuokrattu vuoden alusta lähtien KPK Eventsille. Tilasta peruttiin koronaviruksen vuoksi kaikki kevään tapahtumat, joten oli ideoitava nopeasti uutta sisältöä.

Luoma vihjailee, että vastaavia lähetyksiä on luvassa vielä kevään aikana.

Perhonjokilaakso, Keskipohjanmaa ja KPK Events kuuluvat KPK Yhtiöihin.