Lusikoitava puolukka-lakufruitie ja tuorepuuro valmistuvat hetkessä – Katso video ja kokeile Marttojen ruuanlaittoniksejä

Nyt eletään poikkeusaikoja myös monen perheen ruokataloudessa. Lapset ja nuoret ovat koulun sijasta pääosin kotona ja helpot ja hyvänmakuiset ruuat maistuvat.

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen Heli Similä ja Heidi Peltonen olivat heti valmiita auttamaan, kun Keskipohjanmaa pyysi ruokavinkkejä. Ruokalistalle pääsivät tortillarulla, tuorepuuro, herkupallerot, hävikkiruokasmoothie ja dippikasvikset.

– Jos lapset alkavat itsenäisesti tehdä ruokaa/välipaloja kotona, on hyvä että keittiön välineet ja tuotteet on ennestään tuttuja. Ja että tarvittaessa on opeteltu aikuisten kanssa laitteiden käyttöä.

Rohkeasti lapset mukaan keittiöön oppimaan ja kokeilemaan, aina ei tarvitse mennä niin justiinsa, tekemällä oppii ja itseluottamus keittiössä kasvaa kun saa aikuisen kanssa yhdessä tehdä, neuvoo kotitalouden asiantuntija Heidi Peltonen.

Peltosen mukaan ehdottomasti lasten kanssa kannattaa tehdä ihan perusruokia kuten keittoja, kastikkeita ja patoja.

– jos haluaa, niin lihapulliahan on kiva lasten kanssa pyöritellä vaikka isompikin satsi kerralla.

Marttojen työhön kuuluu neuvontaa, mutta koronavirusepidemia ei ole aiheuttanut mitään valtavaa ryntäystä.

– Varmasti eniten kysellään tällä hetkellä siivousvinkkejä, kun on aikaa tehdä isompia siivouksia. Myös varautumisesta kysellään, mutta vielä aika rauhalliselta vaikuttaa.

Katso, kuinka Heli Similä ja Heidi Peltonen laittavat ruokaa:

Voit katsoa videon myös tästä

Rieskarullat

Ohuita rieskaleipiä tai tortillalettuja

Vinkki: Valmis hampurilaiskastike tai voileipäpikkelsi antaa mukavasti makua rieskarulliin. Käytä levitteen sijaan tai lisänä.

Kinkkutäyte:

Margariinia tai tuorejuustoa

Kinkkua

Juustoa

Salaatinlehtiä

Kasviksia (tomaattia, kurkkua)

1. Voitele rieskat/tortillat ja levitä päälle haluamasi täytettä.

2. Kääräise rullalle ja leikkaa rulla vinosti kahtia.

Kasvistäyte

Paprikaa kuutioina

Porkkanaa suikaleena tai raasteena

Kurkkua kuutioina

Yrttimaustetta

Tuorejuustoa

Salaatinlehtiä

(suolaa ja pippuria)

1. Sekoita keskenään kasvikset. Levitä tuorejuusto rieskalevyille/tortilloille tasaisesti.

2. Jaa kasvissekoitus rieskalle/tortillalle. Kääri rieska/tortilla rullalle. Leikkaa annospaloiksi.

Herkkupallot

1 kananmuna

50 g voita

¾ dl sokeria

2dl kaurahiutaleita

½ dl kookoshiutaleita

½ dl kaakaojauhetta

2 tl vaniljasokeria

Pinnalle kookoshiutaleita

1. Vatkaa kanamuna kevyesti vaahdoksi.

2. Sulata voi.

3. Mittaa kaikki aineet voin joukkoon. Sekoita tasaiseksi.

4. Pyörittele taikinasta palloja.

5. Kierittele pallot kookoshiutaleissa.

6. Anna kovettua kylmässä.

Hävikkismoothie

Käytä hävikkismoothieen kaikki ylikypsät ja vaikka vähän jo kuivahtaneet hedelmät, marjapussien pohjat sekä mehu- ja jogurttipurkkien loput. Halutessasi voit lisätä joukkoon siemeniä, pähkinöitä tai jotain hiutaleita.

1. Pese, kuori ja pilko hedelmät.

2. Laita kaikki aineet tehosekoittimen kannuun ja pyöräytä sekaisin. Smoothien teko onnistuu myös sauvasekoittimella syvässä kulhossa.

3. Jos juoma on liian paksua, lisää hieman nestettä.

4. Kaada laseihin ja nauti vaikka välipalana.

Dippikasvikset ja kermaviilidippi

Pikkutomaatteja

Paprikaa

Kurkkua

Kukkakaalia

Porkkanaa

Purkki kermaviiliä (250 g)

Sweet Chili -kastiketta tai erilaisia yrttimausteita (oman maun mukaan).

1.Pese (ja kuori) kasvikset.

2. Pilko sopiviksi paloiksi.

3. Sekoita kermaviili ja mausteet.

4. Laita kivasti tarjoile ja napostelu voi alkaa.

Mansikka-ananas-tuorepuuro

4 dl mansikoita

3 dl puurohiutaleita, esimerkiksi kaura- ja ruishiutaleita

5 dl maustamatonta jogurttia

1 pieni tölkki ananasmurskaa

1. Soseuta mansikat sauvasekoittimella tai monitoimikoneessa.

2. Lisää loput aineet ja ananasmurska mehuineen.

3. Sekoita tasaiseksi.

4. Makeuta halutessasi sokerilla ja vaniljasokerilla.

5. Nosta tuorepuuro 5-10 minuutiksi jääkaappiin.

Nauti kylmänä aamu- tai välipalana!

Lusikoitava puolukka-lakufruitie

8 pehmeää kuivattua taatelia

2 kypsää banaania

2 dl jäisiä puolukoita

1 tl raakalakritsijauhetta

1. Laita taatelit lasiin ja laske lasiin vettä niin, että taatelit peittyvät. Anna pehmetä noin 10 minuuttia.

2. Kaada taateleista vesi pois ja laita taatelit korkeareunaiseen kulhoon.

3. Paloittele kulhoon banaanit. Lisää myös puolukat ja raakalakritsijauhe.

4. Soseuta ainekset sauvasekoittimella tasaiseksi ja nostele tarjoiluastioihin.

VINKKI! Voit tehdä tästä smoothien lisäämällä ohjeeseen 2 dl maustamatonta jogurttia.