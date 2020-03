Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on varautunut tulevaan epidemia-aaltoon muun muassa lisäämällä raskaan tehohoidon paikkoja aikaisemmasta viidestä hoitopaikasta viiteentoista.

Raskaan tehohoidon paikat ovat nousseet julkiseen keskusteluun sen myötä, kun kuluneen viikon aikana on julkisuudessa kerrottu, että THL olisi koventanut koronavirusarvioitaan ja että epidemia haastaisi kovalla kädellä tehohoitoa.

– Tehohoito on monimutkainen asia, mutta intuboidun ja epästabiilin potilaan seuranta on sitä raskainta tehohoitoa ja näitä tehohoitopaikkoja meillä on lisätty siten, että niitä on kolminkertaisesti enemmän kuin normaaleissa oloissa, kertoo Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Raskaamman tehohoidon paikkojen lisääminen on pystytty tekemään muun muassa siten, että tavallista leikkaustoimintaa Soitessa on ajettu alas koronaviruksen vuoksi. Lisäksi hoitohenkilökuntaa on koulutettu ja koulutetaan parasta aikaa uusiin tehtäviin.

– Tietysti meitä auttaa sekin, että meiltä löytyy leikkaussaliosaamista ja sitä kautta dialyysi- ja tehohoito-osaamista jo aika paljon, Dabnell kertoo.

Muidenkin tehohoitopaikkojen määrää on nostettu. Muun muassa osastohuoneita on varusteltu hengitysavustus- ja tehovalvontapaikoiksi.

– Tarkkoja lukuja en pysty kuitenkaan sanomaan, koska kaikki on kiinni laskentatavoista. Pääasia on se, että olemme huomattavasti lisänneet tehohoitokapasiteettia koronavirusepidemiaa ajatellen.

Tällä viikolla Suomessa päätettiin avata huoltovarmuuskeskus, josta toimitetaan tarvittavaa välineistöä sairaaloihin. Dabnellin mukaan Soitessa oma varustetaso on tällä hetkellä vielä ihan hyvä, mutta jos tarve tulee, saadaan lisävarusteita yliopistosairaalan välityksellä.

– Se, mistä huoltovarmuuskeskuksen lisävarusteet tulevat, sitä ei paljasteta.

Dabnell sanoo, että Soitessa tilanne on tällä hetkellä hyvä verrattuna muuhun Suomeen.

– Me olemme ehtineet kouluttaa hoitajia ja varustaa tehohoito- ja tehovalvontapaikkoja hyvissä ajoin. Meillä on sisätautiosastolla omat tilat sitä varten, jos henkilöllä epäillään koronavirusta ja muutenkin olemme valmistautuneet hyvin. Nyt on erittäin hyvä ja rauhallinen mieli, Dabnell kertoo.

Tartuntojen puolesta tilanne on Soitessa maltillinen. Alueella on keskiviikon tietojen mukaan vahvistettu kaikkiaan kolme tartuntaa.

– Kukaan ei ole vaatinut sairaalahoitoa. Sehän tietysti on, että kun diagnosoimattomia tapauksia on paljon enemmän kuin diagnosoituja, niin meillä on oltava valmius reagoida, kun epidemia lähtee liikkeelle.

Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopistollisessa sairaalassa on varauduttu johtajaylilääkäri Juha Korpealaisen mukaan siihen, että tehohoitopaikat voidaan maksimissaan kaksinkertaistaa.

– Se käytännössä tarkoittaa sitä, että Oys:ssa kapasiteettia voidaan nostaa 25:stä noin 50:een paikkaan. Jotta se onnistuu, aloitimme viime viikolla henkilökunnan koulutukset ja jatkoimme koulutuksia tällä viikolla. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla, Korpelainen sanoo.

Oulussa on vähennetty ja vähennetään parasta aikaa ei-kiireellistä leikkaushoitoa, ja tällä hetkellä sairaalassa heräämöpaikkoja järjestellään tehohoidon kriteerejä täyttäviin tarpeisiin.