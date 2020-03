Mielipide: Tautiaalto nostattaa talousongelmia – Tauti menee ohi ja tehdään työtä jälkiseurausten lievittämiseksi

Nyt meitä on kovasti kiusattu taudilla nimeltä COVID-19 eli Korona. Lauantaina 21.3. tuli Suomen ensimmäinen kuolemantapaus tämän takia. Toivottavasti ei tule lisää, mutta valitettavasti tulee melko varmasti. Sen verran paha tuo tauti kyllä on, varsinkin vanhoille ihmisille.

Valtiovalta on kyllä tehnyt paljon taudin levittämisen estämiseksi ja tekevät myös parhaansa jälkitautien ehkäisemiseksi.

Jälkitauteja ovat mm. talousongelmat, mitä tuo tauti on aiheuttanut ja aiheuttaa.

Pörssiä kun seuraa, niin näkee kuinka paljon kurssit ovat laskeneet tässä hyvinkin lyhyessä ajassa, mutta ei kaikki rajoitu pelkästään siihen. Vielä pahempaa ovat ne menetetyt työpaikat, joita eittämättä vielä tulee.

Kun varsinainen tautiaalto menee ohi, niin meidän suurin haasteemme tulee olemaan taloudelle aiheutuneet ongelmat mahdollisimman lieviksi ja lyhytkestoisiksi.

Talouden elpyminen on välttämätöntä. Muuten nämä ongelmat, kuten varojen riittämättömyys, tulee kertaantumaan. Tämä ongelma ei koske ainoastaan Keski-Pohjanmaata, vaan lähes koko maa taistelee tämän ongelman kanssa.

Perustotuus on ”vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”. Tämä tosiasia on ja pysyy. Sen tähden valtiovallan toimenpiteet lievittääkseen yritysten ja yrittäjien ahdinkoa ovat erittäin tervetulleita.

Mutta lyhyesti, tauti menee ohi ja tehdään työtä jälkiseurausten lievittämiseksi.

Hyvää orastavaa kevättä teille kaikille ja pidetään fyysinen etäisyys kanssaihmisiin, mutta ei henkistä.