Koronaviruksen vuoksi kotimainen kiekkokausi lyötiin jäihin reippaasti etuajassa, joten jääkiekkoseurojen toimistoilla on voitu laittaa päättynyttä kautta pakettiin sekä kääntää jo katseita tulevaan.

Vaikka ulospäin näyttää hiljaiselta, tehdään ainakin Kokkolan Hermeksen leirissä jo töitä tulevan kauden joukkuetta ajatellen. Uudeksi päävalmentajaksi nimetyn Jere Härkälän sopimus julkaistiin jo viime viikolla, ja siitä lähtien Härkälä sekä Hermeksen urheilujohtaja Pasi Tuukkanen ovat pitäneet tiiviisti puhelinpalavereita.

– Koska Jeren kanssa oli sopimus jo tehty, oli tärkeää tuoda asia julki heti kauden päättymisen jälkeen. Pelaajille merkitsee erittäin paljon se, kuka on joukkueen päävalmentaja. Nyt se on pelaajilla tiedossa, joten meidän on helpompi ryhtyä neuvottelemaan pelaajasopimuksia, Tuukkanen sanoo.

Tuukkanen kertoo, että koko viime kauden joukkueen pelaajisto on jo käyty läpi yhteisissä palavereissa Härkälän kanssa. Samalla on käynnistetty neuvotteluyhteys niiden pelaajien kanssa, joiden halutaan Hermeksessä jatkavan. Samaan aikaan kaksikko rakentaa valmennustiimiä Härkälän ympärille.

– Mahdollisesti meillä on jotain tiedotettavaa jo tällä viikolla, Tuukkanen paljastaa.

Tuukkanen sanoo, että koronaviruksesta johtuva epävarmuus näkyy tietyllä tavalla myös neuvottelurintamalla.

– Tilanne ei ole jäissä, mutta monet tahot ovat hieman odottavalla kannalla tällä hetkellä. Pelaajien edustajilta on tullut sähköpostia tavalliseen tapaan, mutta konkreettisia yhteydenottoja on ollut vähemmän. Toisaalta olemme etuajassa, koska nyt mennään vasta maaliskuuta. Ehkä itse kukakin on nyt hieman vetänyt happea kauden poikkeuksellisen lopetuksen jälkeen, Tuukkanen pohtii.

Liigan puolella useampi seura on jo tiedottanut uusista pelaajasopimuksista. Mestiksessä on ollut hiljaisempaa, sillä ainoastaan RoKi on julkistanut neljä sopimusta, joista kolme on jatkosopimuksia.

– Kyllä mekin olemme keskusteluita pelaajien kanssa käyneet. Tiedämme, mitä haluamme tulevalta joukkueeltamme ja millaisia pelaajia siihen haluamme. Olemme keskustelleet Hermestä pohtivien pelaajien kanssa, millaisiin rooleihin pelaajat tähtäävät ja millaisia rooleja meillä on tarjolla. Eiköhän tässä kohta rupea palaset loksahtelemaan kohdilleen, Tuukkanen summaa.

Koronavirustilanteen kehittyminen on osittain pelkkien arvailujen varassa. Siitä huolimatta Hermeksen leirissä valmistaudutaan koko ajan sen mukaan, että kiekkokausi 2020–21 käynnistyy normaalin aikataulun mukaisesti.

– Liigan puolella kysymysmerkkejä on enemmän, mutta Mestikseen tilanne ei vielä tällä hetkellä vaikuta niin rajusti, koska Mestiksessä sopimukset tulevat voimaan vasta elokuun alussa. Asiantuntijoiden lausunnot ovat olleet sen suuntaisia, että Suomessa päästäisiin normaaliin päivärytmiin elokuuhun mennessä, Tuukkanen toteaa.

Vallitseva tilanne on laittanut myös urheiluseurojen talouden ahtaalle. Keskiviikon jälkeen jo viisi liigaseuraa on ilmoittanut käynnistävänsä yt-neuvottelut.

– Hermeksessä tuolle ei ole tarvetta, koska toimistolla ei ole yhtään ihmistä töissä. Me kaikki taustahenkilöt teemme Hermeksen hommia oman toimen ohella. Pelaajat toki ovat ammattilaisia, mutta heidän sopimuksensa päättyy maaliskuuhun ja uusi käynnistyy vasta elokuussa, Tuukkanen selvittää.

Urheiluseuroissa on käynnistetty viimeisten viikkojen aikana monenlaisia varainhankintakampanjoita. Näin on toimittu myös Mestiksessä, sillä viime lauantaina perustettiin faneille ja yrityksille kohdennettu kannatussivusto, jonka tuotto jaetaan suoraan Mestis-seuroille. Yksityisten nimilistaa silmäillessä Hermes on saanut osakseen mukavasti tukea.

– Onhan se ilahduttavaa nähdä, että noin hyvin on porukka lähtenyt mukaan, Tuukkanen iloitsee.