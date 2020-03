"Myrsky on nyt täällä" – Tukholmassa kuoli 18 koronaviruspotilasta vuorokauden aikana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tukholman seudulla on viimeisen vuorokauden aikana menehtynyt 18 koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Koronavirustartunta on nyt vahvistettu yli 2 500 ruotsalaiselta. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 62 ihmistä.

Pahin tartuntatilanne on juuri Tukholman alueella, missä on 1 070 sairastunutta. Viimeisen vuorokauden aikana tartuntoja on tullut 111 lisää.

– Vertasin sairautta aiemmin viikolla myrskyyn. Nyt voin sanoa, että myrsky on täällä, sanoo Tukholman alueen sosiaali- ja terveysjohtaja Björn Eriksson lehdistötilaisuudessa keskiviikkoiltana.

Erikssonin mukaan erityisesti iäkkäiden sairastuneiden määrä on kasvanut huomattavasti.

Tukholmassa sairastuneista 300 on sairaalahoidossa. 64 heistä on hakeutunut hoitoon viimeisen vuorokauden aikana. 65 potilasta on tehohoidossa. Heidänkin määränsä on kasvanut 17:llä vuorokauden aikana.

Tukholman messukeskukseen on avattu kenttäsairaala, jossa voidaan hoitaa 600 potilasta. Tehohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensisijaisesti tavallisissa sairaaloissa.

– Sairaanhoitoon kohdistuu nyt uskomaton paine. Tämä on ainutlaatuinen lääketieteellinen haaste, Eriksson sanoi lehdistötilaisuudessa.

Erikssonin mukaan kaikkein kipeimmin hoitoala tarvitsee kahta asiaa: tarpeeksi suojavarustusta sekä riittävästi henkilökuntaa. Eriksson pyysi kaikkia sairaanhoitoon koulutuksen saaneita osallistumaan toimenpiteisiin. Erityisesti hän vetosi vastavalmistuneisiin, alaa vaihtaneisiin ja eläkkeelle jääneisiin hoitajiin.

Ruotsin tapaa hoitaa koronavirusepidemiaa on kritisoitu runsaasti sekä ulkomailla että Ruotsissa viime päivinä.

Kun ympäröivät maat ovat käytännössä kiinni, peruskoulut ja esikoulut ovat Ruotsissa normaalisti auki. Ravintolat ovat auki, ja ruotsalaisten odotetaan sankoin joukoin matkaavan pääsiäiseksi pohjoisen hiihtokeskuksiin.

Ruotsin johtava epidemiologi Anders Tegnell on sanonut, ettei tartuntatilanne tässä vaiheessa vaadi kovempia toimia.

Tegnell on kommentoinut kritiikkiä norjalaislehti VG:lle sanomalla, ettei kukaan tiedä, mikä on oikea tapa toimia tilanteessa.

– Norja on koekaniini aivan yhtä paljon kuin Ruotsikin. Te teette toimenpiteitä, joita ei ole koskaan ennen tehty. Mekin teemme, mutta te teette enemmän. Kukaan ei tiedä, kumpi reitti on oikea ennen kuin ehkä vasta jälkeenpäin.

Tegnell sanoo uskovansa, että pandemian lopussa Norjan ja Ruotsin tilanteet ovat samanlaisia.

Norjassa oli torstaiaamuna todettu 3 100 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 14 ihmistä.