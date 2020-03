Vähäluminen talvi on jouduttanut Hituran sulkutöitä Nivalassa, mutta pohjavesissä ei ole vielä havaittu mitään muutoksia: "Pohjavesien puhdistus jatkuu näillä näkymin vielä useita vuosia"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vähäluminen talvi on ollut omiaan nopeuttamaan Nivalan Hiturassa tehtäviä sulkutöitä. Kaivosalueen ympäristötöiden pääurakoitsijana toimivan Suomen maastorakentajien mukaan kaivoksen sulkutöitä on parhaimmillaan tehty jopa noin 40 koneen voimin.

– Kelit ovat olleet hyvät, kun lunta on vähän ja pakkasia on silti ollut. Se on tässä hommassa harvinaista herkkua. Kun kyse on laajoista kentistä ja jos päällä on metrikin lunta, niin ymmärtäähän sen, että on iso työ saada kentät puhtaaksi, että töitä saadaan tehdyksi. Nyt tilanne on hyvä, kun ollaan päästy työstämään hankalampiakin alueita, kertoo työmaan vastaava työnjohtaja Antti Rautio Suomen maastorakentajilta.

Tällä hetkellä sulkutyömaalla on menossa toinen vaihe, joka käsittää muun muassa allasalueen kuivatuksen sekä peittämisen ja sivukivikasojen osittaisen peittämisen. Peitettävä alueet ovat allasalueella noin 60 hehtaaria ja sivukivialueella noin 20 hehtaaria.

– Sivukivialueella työt ovat jo tosi pitkällä, mutta allasalueella jatketaan vielä kesällä ja syksyllä. Kunnianhimoinen tavoite on saada työt valmiiksi joko ensi talvena tai syksyllä, Rautio sanoo.

Hituran sulkutöille on asetettu takarajaksi vuoden 2021 syksy, mutta kesä näyttää pitkälti sen, miten työt etenevät. Tilauksessa olisi tietenkin kuiva kesä.

Työmaa on harvinaislaatuinen, sillä esimerkiksi allasalueella työskennellään rikastushiekan päällä. Ykkösallas on noin 36 hehtaarin kokoinen ja sen pohjalla on Raution arvion mukaan noin 15 metrin verran rikastushiekkaa.

– Vaikea työmaalla on liikkua siitäkin huolimatta, että paikat olisivat kuivat. Rikastushiekka käyttäytyy tosi erikoisesti ja on kuin juoksuhiekkaa. Sen päällä on hankala tehdä töitä ja alusta lähtien on jouduttu miettimään työtekniikat ja -tavat siten, että koneet saadaan pidettyä pinnalla.

Sulkutöiden ohella kaivosalueen puhdistustyöt ovat myös käynnissä, mutta ne vaativat aikaa. Sulkutöiden ensimmäisen urakan hoitanut Fortum rakensi alueen neljälle suojapumppauskaivolle putkilinjat, huoltokaivot ja vedenkäsittelyjärjestelmän, jotta saastunut pohjavesi saadaan pois.

Vuodenvaihteen jälkeen vedenkäsittelyjärjestelmän käyttö- ja kunnossapitovastuu siirtyi Fortumille kolmeksi vuodeksi.

– Vedenpuhdistusta seurataan koko ajan, mutta vieläkään ei olla havaittu pohjavedessä mitään muutoksia. Pohjavesien puhdistus jatkuu näillä näkymin vielä useita vuosia, arvioi ympäristöhankintavastaava Timo K Karjalainen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Edellisessä urakkavaiheessa Fortum sulki alueella muun muassa yhden rikastushiekka-alueen sekä peitti jarosiittikasan. Jarosiitti sisältää kaliumia, sulfaattia ja rautaa ja sitä tuotiin noin puoli miljoonaa tonnia Hituraan Kokkolan kobolttitehtaalta 1990-luvulla. Se kuljetettiin siltä varalta, että sitä voisi jalostaa teknologian kehittyessä. Jarosiitti aiheutti kuitenkin alueen pahimman ympäristöongelman.

– Jarosiittikasan sisällä on niin paljon huokosvettä, että vie aikaa, että se sieltä laskeutuu. Muutokset eivät ole nopeita.

Toisaalta kaivosalueiden lähistöllä ei ole juomaveden ottopaikkaa, joten sen puolesta ei ole hätää.

– Joitakin katvealueita vielä löytyy ja kevään aikana niihinkin asennetaan putket, jotta pohjaveden laatua voidaan seurata. Valtava työmaa tämä on, koska alueet ovat niin laajat, Karjalainen summaa.

Hiturassa louhittiin ja rikastettiin nikkeliä sekä kuparia 1970-luvulta saakka, kunnes viimeisin toiminnanharjoittaja, kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy, asetettiin konkurssiin joulukuussa 2015. Kaivosalueen omistaa konkurssipesä.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus päätti kaivoksen jätealueiden sulkemisesta toukokuussa 2016.

Valtio rahoittaa sulkutöitä noin 16,4 miljoonalla eurolla.