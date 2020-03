Saksa etsii siirtolaisista apua lääkäripulaan – koronavirustartuntoja on noin 37 000 ja viruksen aiheuttamia kuolemia hieman yli kaksisataa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Siirtolaisaalto Eurooppaan vuonna 2015 nosti äärioikeiston kannatusta Saksassa. Nyt koronakriisin syventyessä maa on kääntynyt siirtolaisyhteisön puoleen epidemian torjumiseksi. Saksassa on varauduttu siihen, että koronaviruksen levitessä maassa terveydenhuollon henkilökunta ei riitä. Siirtolaisia kaivataankin vastaamaan tähän pulaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel arvioi aikaisemmin tässä kuussa, että jopa 60–70 prosenttia saksalaisista voi saada koronavirustartunnan.

Saksan hallitus on kertonut, että se voi kaksinkertaistaa tehohoitopaikkojen määrän ja tuottaa enemmän hengityskoneita. Koronaviruksen torjumisessa Saksan heikoksi kohdaksi on kuitenkin muodostumassa pula terveydenhuollon henkilöstöstä.

Saksin osavaltiossa lääkintöhallitus hakee jo siirtolaislääkäreitä avuksi koronapotilaiden hoitoon, sillä virustartuntojen määrän odotetaan yhä kasvavan. Facebookissa jaetussa ilmoituksessa luvataan, että Saksissa olevat ulkomaalaiset lääkärit voivat auttaa koronavirustapausten hoidossa, vaikka heillä ei vielä olisi toimilupaa.

Saksin alueellinen lääkintöhallinto kertoi maanantaina, että noin 300 vapaaehtoista oli vastannut ilmoitukseen. Lääkintöhallinnon mukaan heidän joukossaan oli useita ulkomaisia lääkäreitä, joiden lupien käsittely on vielä kesken, mutta joiden apu on tervetullutta.

Saksan kaakkoisosassa sijaitseva Saksi on oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoleen sydänmaata. Puolue tunnetaan maahanmuuttovastaisesta ja kansallismielisestä politiikastaan.

Siirtolaislääkäreiden apua haetaan Saksissa siitä huolimatta, että vielä viime vuonna aluevaaleissa AfD:n suosio kasvoi voimakkaasti. Puolueen äänestäjät olivat tuolloin vihamielisiä etenkin Merkelin konservatiiveja ja siirtolaisia kohtaan.

Vuonna 2015 Merkel päätti avata Saksan rajat miljoonalle siirtolaiselle, jotka pakenivat konflikteja Lähi-idästä. Päätös sai laajaa kritiikkiä AfD-puolueelta ja jopa Merkelin oman puolueen sisällä.

Maailmalla leviävä koronapandemia on kuitenkin muuttanut olosuhteita. Kaikenlaisista taustoista tuleville lääkäreille on nyt Saksassa kysyntää.

Saksassa oli torstaina aamulla vahvistettu yli 37 300 koronavirustartuntaa. Luku on viidenneksi eniten maailmassa tällä hetkellä. Koronakuolemia on vain reilut 200, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muissa kärkimaissa. Hallituksen mukaan Saksa on yhä epidemian alkuvaiheessa.

Deutsche Welle kertoi viime vuoden marraskuussa, että noin neljännes Saksassa asuvista ihmisistä on joko maahanmuuttajia tai ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajien jälkeläisiä.

Saksan Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi brittilehti The Guardianissa marraskuussa, että Saksa ikääntyy vauhdilla, ja sen vuoksi maa tarvitsee ammattitaitoisia maahanmuuttajia vastaamaan terveydenhoitoalan tarpeisiin. Hänen mukaansa ammattilaisia on etsittävä ulkomailta.

Vielä tuolloin tulevasta koronaviruspandemiasta ei ollut tietoa.