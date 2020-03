Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vaikea aika vaatii myös kekseliäisyyttä – Ruokaa tilataan kotiin vähän niin kuin ennen vanhaan

Ennen vanhaan oli ruuan kotiinkuljetus kaupasta ihan normaalia toimintaa kaupungeissa. Kauppaan soitettiin lista, kauppias kokosi tavarat laatikkoon ja kuljetti tavarat koteihin pyörällä tai autolla. Sittemminkin marketit ovat houkutelleet asiakkaita pikkukauppoja enemmän ja moni pieni kauppa on lopettanut toimintansa tai ainakin kotiinkuljetukset.

Viime vuosina verkko-ostaminen on pikku hiljaa saanut jalansijaa. Ruokaa on voinut tilata suoraan tiloilta tai kaupoista. Joissakin ruokakaupoissa on ollut palvelu, jossa asiakkaan tilauksen mukaan on koottu ruokatilaus valmiiksi noutoa odottelemaan. Asiakkaan tehtävänä on ainoastaan maksaa ostokset ja käydä hakemassa ne sovittuna ajankohtana.

Aivan viime viikkoina ja päivinä on verkko-ostaminen kasvanut räjähdysmäisesti. Erityisen suosittua on nimenomaan se, että ruoka ostetaan verkosta ja kaupan kotiinkuljetuksella voidaan välttää ihmisjoukkoja kauppareissulla. Ruokaa tarvitaan koronavirusepidemian aikana ja kriisin jälkeen. Kaikki palvelut eivät välttämättä palaudu ennalleen vaan uudet palvelut ja kuluttamisen tavat elävät myöhemminkin.

Näinä aikoina huomaa, että ruoka ei ole pelkästään ruokaa eivätkä ravintolat ainoastaan joidenkin ylellisyyttä. Ravintoloita on jo suljettu ja tullaan sulkemaan. Vaikka ruuan ulosmyynti toimisi, eivät asiakkaat pian saa syödä ja juoda sisällä ravintolassa, eikä terassillakaan. Koronavirusepidemia on iskenyt ravintoloihin jo ennen kuin valtiovalta sulkee ne koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ihmiset välttävät ulkona syömistä ja ihmisjoukkoja, mikä on fiksua.

Useat ravintolat ympäri Keski-Pohjanmaata ovat sulkeneet ovensa tai keksineet uudenlaisia toiminnan muotoja. Ruoka-annosten kotiinkuljetus ei ole pizzaa lukuun ottamatta kovin tavallista näillä seuduilla. Nyt sekin tapa on tullut sekä ravintoloiden että asiakkaiden valikoimaan. Ruokaa tilataan iltahetkiin, viikonlopun vieton iloksi, mutta myös arjen tarpeisiin. Ravintoloista ruuan tilaaminen on vanhuksille yksi vaihtoehto saada hyvää ruokaa valmiina kotiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikeimmassa tilanteessa ovat he, joiden arjen on turvannut ilmaisruuan jakelu. Hävikkiruuan jakelupisteet eri puolilla maata on pääosin suljettu. Uusien ohjeiden mukaan jonoja ei saa syntyä ja hygieniaan on panostettava entistä enemmän. Lähimmäisapu ja kekseliäisyys ovat tarpeen, että jokainen pääsisi koronakriisin yli edes joten kuten.

Uudenlaiset yritystoiminnan muodot jäävät elämään koronakriisin jälkeenkin, kun ihmiset tottuvat käyttämään palveluita.

Lue juttu ravintoloidentakeaway -toiminnasta.

Lue juttu kauppojen vilkastuneesta kotiinkuljetuksesta.