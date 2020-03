Tehy väläyttää mahdollisuutta, että koronakriisi siirtää kunta-alan neuvotteluja – "Lakonuhkaa ei ole, vaikka ensi viikolla syntyisi sopimukseton tila"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hoitajajärjestö Tehy väläyttää mahdollisuutta, että kunta-alan työehtoneuvotteluja jatketaan vasta koronakriisin jälkeen.

– On mahdollista, että neuvottelutulosta ei tule ja neuvottelut keskeytetään. Niitä jatkettaisiin sitten, kun kriisi on ohi, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi kertoo Lännen Medialle.

Kuntatyönantajat (KT) ja Tehy istuvat neuvottelupöytään jälleen perjantaina. Kirvesniemi ei lähde arvioimaan, milloin neuvotteluja voitaisiin lähteä keskeyttämään viruskriisin vuoksi.

– Niin kauan neuvotellaan, kun etenemistä tapahtuu. Ei tässä kannata nyt synnyttää mitään draamaa. Tehyn tavoite on ehdottomasti se, että saataisiin asianmukainen sopimus.

Jos työehtosopimusta ei ole syntynyt ensi tiistaihin 31.3. mennessä, hoitoalalle syntyy sopimukseton tila. Tällöin vanhat työehdot jatkuvat jälkivaikutuksen turvin.

Sopimuksettomaan tilaan liittyy yleensä lakonuhka, mutta Kirvesniemi painottaa, että sellaista ei koronakriisissä missään tapauksessa ole.

– Tehyläisillä kaikkein tärkein tehtävä on nyt hoitaa suomalaisia terveeksi ja turvata, ettei kriisi laajene.

Sekä Tehy että Kuntatyönantajat toteavat, että neuvotteluja ei olla viemässä sovittelijan pöytään ainakaan vielä.

– Tässä vaiheessa koetamme vielä ratkoa asioita kuntapöydässä. Tämä kuitenkin edellyttää edelleen kriisitietoisuuden lisäämistä, niin että kuntapalvelut voidaan pelastaa, Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen toteaa.

Neuvottelut katkesivat viime viikon lopulla. Niitä on jatkettu tällä viikolla tiistaina ja keskiviikkona. Jalonen ei vastaa suoraan, muuttuiko asetelma päivinä, jolloin koronakriisi on vain pahentunut.

– Nyt korostuu kriisitietoisuus kaikkien osapuolten kannalta. Sen takia pitäisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti ratkaisuun, Jalonen sanoo.

Hän korostaa, että valmiuslainsäädäntö on päällä ja sen myötä tilanne Suomen työmarkkinoilla on poikkeuksellinen.

– Tilanne ei ole helpottunut, sen voi sanoa suoraan, vaan yhä on erilaisia vaatimuksia.

Tehyn Kirvesniemi kommentoi, että Kuntatyönantajat keskeytti neuvottelut viime viikolla yksipuolisesti.

– Arvioisin, että vielä tällä hetkellä ollaan aika kaukana sopimuksesta. On ollut muutamana päivänä ihan hyvää keskustelua ja hyvässä hengessä, mutta isoja asioita on ratkaisematta, Kirvesniemi toteaa.

Markku Jalonen huomauttaa, että nyt neuvotellaan koko kunta-alan työehtoratkaisusta. Ratkaisematta ovat yhä paitsi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön myös opetushenkilöstön, lääkäreiden ja palo- ja pelastustoimen ammattilaisten palkat ja työehdot.

– KT hakee sellaista ratkaisua, jolla kuntapalvelut voidaan pelastaa. Tämä korostuu nyt. Työmarkkinaratkaisun pitää olla sellainen, että senkin jälkeen voidaan kuntapalveluita tuottaa ja että palvelut toimivat.

Koska kuntakenttä on etulinjassa hoitamassa vakavaa kriisiä, Jalosen mukaan koko neuvottelutoiminnassa ollaan aivan ydinkysymysten äärellä.

– Tulessa ovat johto, esimiehet ja henkilöstö. Ratkaisun täytyy tukea sitä, että Suomessa voidaan jatkossakin tuottaa kuntapalveluita.

Jos neuvottelutulos ei olisi suotuisa Kuntatyönantajien näkökulmasta, se voisi Jalosen mukaan vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja tehdä niitä kalliiksi.

– On suuri riski, että palveluja voidaan ulkoistaa tai yksityistää. Suomessa kuitenkin ydin on julkiset palvelut, ja on tärkeä varmistaa, että niitä on myös jatkossa. Maa täytyy pelastaa ja kuntapalvelut täytyy pelastaa.

On selvää, että kunta-alalla ei enää voida puhua normaalista työmarkkinakierroksesta.

– Koko yhteiskunta on sekaisin koronakriisin takia, niin totta kai se heijastuu neuvottelupöytään, Tehyn Else-Mai Kirvesniemi myöntää.

– Olisi erittäin hyvä, että saataisiin kunta-alalle neuvotteluratkaisu. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen väki on kovan savotan edessä korona-aikana.

Kirvesniemi muistuttaa, että sopimuskautta on jäljellä maaliskuun loppuun, joten mitään hätää ei vielä ole.

– Jokaisen kuntatyöntekijän katse on tuossa päivämäärässä 31.3., koska silloin tiedetään, onko uusi työehtosopimus voimassa seuraavana päivänä vai ei.

KT esitti viime viikolla Jalosen mukaan hyvin vastuullista ratkaisua: yleisen linjan mukaista vuoden sopimusta ja merkittävää vastaantuloa sopimusjärjestelmäkysymyksessä.

– Näillä vastaantuloilla kuntapalvelut voitaisiin meidän mielestämme pelastaa, Jalonen sanoo.

Else-Mai Kirvesniemi kertoo, että viimeksi palkankorotusta on tullut sairaanhoitajille vuoden 2018 ratkaisussa, niin kuin monella muullakin alalla. Siitä tuli kaksi yleiskorotusta, joista viimeisin 1.4.2019. ja lisäksi paikallinen järjestelyerä.

Kirvesniemen mukaan vuorotyötä tekevän sairaanhoitajan peruspalkka on 2 500 euroa. Tehy korostaa, että lisät tulevat epämukavista työajoista.

– Olemme esittäneet tasa-arvo-ohjelman viime vuonna, mutta olemme valmiita keskustelemaan erilaisista ratkaisuista.

Hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin yhteisinä tavoitteina tammikuussa käynnistyneissä neuvotteluissa ovat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja niiden lisäksi palkkatasa-arvoa edistävä ohjelma.

Ohjelman avulla järjestöt haluavat kuroa umpeen naisvaltaisen sote-alan palkkamontun siten, että kymmenen vuoden ajan sote-alalle maksetaan 1,8 prosenttiyksikköä suuremmat palkankorotukset kuin miesvaltaisille aloille.