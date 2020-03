Tartuntojen määrä lähestyy Suomessa tuhannen rajaa – Uusimaa eristetään tänään pikavauhdilla

Perjantai 27. maaliskuuta on koronvirustorjunnassa kriittinen ja nopeiden tapahtumien päivä.

Heti aamulla kello 8.30 perustuslakivaliokunta alkaa käsitellä hallituksen antamaa asetusta liikkumiskiellosta Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Kun mietintö on saatu valmiiksi, asia siirtyy heti eduskuntaan.

Valmista on määrä olla vielä tänään iltapäivällä niin, että poliisi ja muut viranomaiset voivat aloittaa Uudenmaan eristämisen. Se tarkoittaa tiesulkuja sekä valtateille että pienemmille teille. Matkustajien matkojen tarkoitusta valvotaan myös rautatieasemilla sekä junissa ja busseissa. Sama pätee satamiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemaan.

Tavoitteena on estää liikkuminen Uudeltamaalta ja Uudellemaalle. Poikkeuksia ovat välttämättömät tapaukset, jotka liittyvät pääosin työmatkoihin. Tulijoiden ja menijöiden pitää kysyttäessä antaa poliisille selvitys matkansa tarkoituksesta.

Hallitus pitää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään kello 10.

Uudellamaalla on varmennettu yli puolet Suomen tiedossa olevista koronatartunnoista. Niiden kokonaismäärä lähestyy jo tuhatta. Perjantaiaamuna maassa on kaikkiaan 958 varmistettua koronatartuntaa.

Muualla maailmassa koronatilanne on muuttunut niin, että eniten varmistettuja tartuntoja on nyt Yhdysvalloissa (85 840). Perässä seuraavat Kiina (81 782) ja Italia (80 589).

Suomen naapurimaista eniten varmistettuja tartuntoja on Norjassa, jossa niiden määrä on ylittänyt jo reilusti 3 000:n rajan. Ruotsin lukema on nyt 2 850 ja Tanskan hiukan yli 2 000.

Virossa varmoja tapauksia on 538.

Yli 140 miljoonan asukkaan Venäjällä on kansainvälistä koronavirustilannetta seuraavan yhdysvaltalaisen John Hopkins yliopiston jatkuvasti päivittyvän sivuston mukaan vain 840 varmistettua tartuntaa. Tietoon pitää suhtautua erittäin suurella varauksella.