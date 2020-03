Viikon viiniarvio: Hienostuneisuutta pilkkahinnalla – "Jossain vaiheessa kevättä tarvitaan kuohuviiniä, oli sitten juhlia tai ei"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Jaume Serra Organic Cava Brut, Espanja, 10,68 €.

Jossain vaiheessa kevättä tarvitaan kuohuviiniä, oli sitten juhlia tai ei. On omasta pihiydestä kiinni, paljonko ylevään kuplajuomaan haluaa sijoittaa, mutta yleensä halvalla ei saa hyvää. Siksi kannattaa tietää poikkeukset sääntöön. Espanjalainen Jaume Serra on ollut edullisten parhaimpia. Ja nyt tuli vielä perusversion lisäksi orgaaninen, parempi kuohari tarjolle.

Sen tuoksu on samanlainen kuin tavallisen Jaume Serran, kevyttä sitrusta, päärynää, melonia ja pieni häivähdys hiivaisuutta, joka katoaa lasista hetken kuluttua kaatamisen jälkeen. Melko neutraali ja harmiton tuoksu, kuten nuoremmissa Cavoissa usein on.

Maussa tasapaino tuoksun kanssa säilyy, sitrus on lempeää, eikä terävän hapokasta. Päärynä saa seuraansa hieman persikkaa, mutta ennen kaikkea huomio kiinnittyy kupliin. Suutuntuma on selkeästi hienostuneempi kuin yleensä tässä hintaluokassa. Kuohun tuottama mousse eli vaahtoisuus on kielellä todella hyvä ja pehmeä. Sopii sekä ruokajuomaksi että juhlamaljaksi. Meillä sattui olemaan melko kasvispainotteinen wokki-illallinen, jonka kanssa tämä kuohuviini tuntui lähes ylellisen oloiselta.