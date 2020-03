Kirja-arvio: Philip Teirin Neitsytpolku on tarkkanäköinen kuvaus erosta ja rakkaudesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjat. Philip Teir: Neitsytpolku. Otava 2020.

Mies tapaa naisen, rakastuu ja eroaa aiemmasta liitostaan. Mutta kaikki ei mene kuin Strömsössä.

Vanha tuttu tarina, mutta Philip Teir kertoo sen Neitsytpolku-romaanissa raikkaasti ja monitasoisesti.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Teir on haastatteluissa kertonut suoraan, että romaanin tapahtumat perustuvat hänen omaan elämäänsä. Minusta se, onko kirjailija itse kokenut asiat, joista hän kirjoittaa, ei ole kiinnostavaa, vaan se, toimiiko teksti. Neitsytpolussa toimii.

Romaanin päähenkilön Richardin ja Teirin hahmossa on kiistatta yhtymäkohtia. Richard on sanomalehden kulttuuriosaston päällikkö, joka harkitsee jättäytymistä kirjailijaksi. Apuraha on jo, mutta uskaltaako kouluikäisten lasten isä hypätä oravanpyörästä? Richard on kunnollinen ihminen. Jopa pikkujouluissa hän laskee, juomansa oluet, ettei homma lähde lapasesta.

Elämä on muutenkin mallillaan. Vaimon kanssa laitetaan vuorotellen ruokaa ja juodaan viiniä. Joulut vietetään vuorotellen miehen tai vaimon vanhempien luona Pohjanmaalla. Kesämökki hankitaan lapsuudenmaisemista.

Mutta Richard nukkuu yöt pääosin yksin. Joten kun hän sitten tapaa Paulan, käynnistyy prosessi, joka muuttaa kaiken.

Teir pysyttelee kaukana moneen kertaan kerrotusta avioerodraamasta, jonka roolit ovat puhtoinen aviovaimo, vaaniva pettäjämies ja seksikäs rakastaja. Richardin ja Paulan suhde alkaa ystävyytenä ja pysyy platonisena eropäätökseen saakka. Lukija saa Richardin mukana miettiä, milloin suhde on muuttunut sellaiseksi, että siinä ylipäänsä on jotain kerrottavaa vaimolle.

Teirin ihmiskuvaus on aiemmissakin romaaneissa Talvisota – Avioliittoromaani (2014) ja Tällä tavalla maailma loppuu (2017) ollut tarkkanäköistä, ja Neitsytpolku ei tee poikkeusta. Henkilöt ovat kiinnostavia ja heidän reaktionsa ymmärrettäviä.

Teir antaa ihmisten olla ristiriitaisia. Hän ei puolustele eikä kärjistä. Richardista kuvataan sekä syyllisyyttä ja kaksoiselämää että rakastuneen miehen kohtuuttomuutta. Tilanne, jossa lasten elämään tuodaan nopeasti vieras ihminen, on kuvattu tavattoman taitavasti.

Romaanissa on paljon vahvoja naishahmoja. Richardin vaimo Sonja ei jää uhriksi, eikä Paula suostu pahiksen rooliin. Richardin äiti Suvi on tragikoominen hahmo, joka sekaantuu jatkuvasti lastensa elämään.

Ei ihme, että uusperhe-elämän järjesteleminen ajaa Richardin pinnan kireälle. Varsinkin, kun vielä on sukuja, joissa avioero tarkoittaa kaiken romahtamista.

Kun isä soitti, hän vältteli aihetta, tai sitten hän puhui siitä kuin jostain tilapäisestä asiasta, sellaisesta jonka kanssa on pakko elää, kunnes kaikki olisi taas niin kuin ennenkin.

Teirin kieli on realistista kuvausta, joka kiinnittyy vahvasti tähän aikaan. Dialogi on tehty sisennyksillä, ilman repliikkiviivoja tai lainausmerkkejä. Ei lukeminen silti vaikeaa ole.

Vaikka kirjan lukee nopeasti, se jättää paljon ajattelemista.

Anni Saari