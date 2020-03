Arvio: Tiitu Takalon Memento Mori kuvaa hienosti sairastumiseen ja paranemiseen liittyviä kokemuksia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sarjakuva. Tiitu Takalo: Memento Mori. WSOY 2020.

Tiitu Takalo voitti vuonna 2015 sarjakuva-Finlandian Suuri Kurpitsa -yhtiön kautta julkaistulla hienolla Minä, Mikko ja Annikki -sarjakuvateoksella. Se kuvasi Tampereella sijaitsevan Annikinkadun puutalokorttelin historiaa ja ihmisten taistelua sen säilyttämiseksi. Omaelämäkerrallisessa osiossa Tiitu Takalo remontoi puolisonsa kanssa taloon asunnon.

Memento Mori perustuu kokonaan Takalon omiin kokemuksiin. Takalo sai aivoverenvuodon loppuvuodesta 2015. Kirja kuvaa äkillistä sairastumista, elämää sairaalassa ja parantumista.

Toisinkin olisi voinut käydä. Takaloa ei ensin aiota ottaa päivystykseen, mutta kun aivoverenvuoto sitten huomataan, hoito on hyvää.

Tarinassa kuvataan hienosti sitä voimattomuutta, jota jokainen sairaalassa väistämättä tuntee. Äkkiä mikään ei ole itsestä kiinni, vaan lääkäreiden ja hoitajien varassa. Sitä tärkeämpää on kohtelu. ”Tiesin olevani turvassa. Hoitajat, vaikka vaihtuivatkin kaiken aikaa, saivat minut tuntemaan niin”, teoksessa kuvataan. Myös puolison ja perheen rakkaus kannattelee.

Mutta välillä tulee myös hetkiä, jolloin itsemääräämisoikeuden menettäminen tuntuu pahalta.

Takalo tuo hyvin esiin myös sen, miten parantuminen ei riipu vain omasta yrityksestä ja tsempistä. Väsymys, kipu ja voimattomuus jatkuvat pitkään, vaikka ulospäin kaikki voi näyttää normaalilta.

Lähellä kuolemaa käyminen on myös kokemus, joka ihmisen on käsiteltävä. Takalo joutuu taistelemaan byrokratiaa vastaan päästäkseen neuropsykologiseen kuntoutukseen. Kun se lopulta onnistuu, todellinen paraneminen voi alkaa.

Takalon piirosjälki on tarkkaa, ja värityksellä on suuri merkitys tarinassa. Koko kirja on perussävyiltään tumma. Erityisesti alun hätätila on kuvattu mustilla ja harmailla sävyillä, jota vasten lääkärintakkien valkoisuus korostuu. Masennusta kuvaavassa jaksosa on pelkkää harmaata. Verisuonten punaisuus on visuaalisesti vaikuttavaa.

Takalo ei vain kuvita tarinaa, vaan kuvat kertovat itsessään asioita, joihin ei sanoja tarvita. Tällainen kohta on esimerkiksi ihmisen, potilaan esittäminen sätkynukkena, jonka pää on tikittävä kello.

Tarina etenee jouhevasti. Sivun kokoiset kuvat rikkovat mukavasti 6-9 ruudun rytmiä, joka sairaalan arkea kuvaavassa osassa alkaa tuntua monotoniselta. Eikä varmasti vahingossa.

Memento mori on hieno teos, joka tarjoaa mahdollisuuden eläytyä sairauden aiheuttamiin tunteisiin.

Anni Saari