Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupungin sivistyslautakunta käsittelee ensi tiistain kokouksessaan muun muassa koronaepidemiatilanteen vaikutuksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.

Esityksen mukaan Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon. Jos lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 20.3.–13.4.2020 välisenä aikana, ei huhtikuun 2020 asiakasmaksuja perittäisi.

Maksuttomuuden edellytyksenä on, että huoltajat ovat Päikyn kautta ilmoittaneet lapsen poissaolon. Poikkeustilanteen pitkittyessä asia tuodaan jatkon osalta uudelleen lautakunnan päätettäväksi.

Lautakunta käsittelee myös liikuntapalvelujen asiakasmaksujen hyvitysperiaatteet koronaepidemian ajalta. Esityksen mukaan Uintikeskus VesiVeijarin, Urheilutalon ja liikuntahallien sekä kuntosalien kausi- ja lahjakorttien käyttöaikaa jatketaan palvelujen kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Rahoja ei palauteta.

Kokkola tarjoaa edelleen koronavirusepidemian aikana varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetuksen kaikille niitä tarvitseville perheille. Normaalioloissa kunnallisia varhaiskasvatuksen palveluja käyttää noin 2 600 lasta. Koronavirusepidemian aikana voimassa olevan suosituksen mukaisesti lähes 80 prosenttia lapsista on nyt jäänyt kotihoitoon, ja päivittäiset lapsimäärät ovat vaihdelleet 370 – 580 lapsen välillä. Perheiden ennakkoon tekemän ilmoituksen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköissä on varauduttu noin tuhannen lapsen hoidon järjestämiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lapsiryhmien pienentyessä osassa varhaiskasvatusyksiköistä voidaan aloittaa remontteja tai muita huoltotoimenpiteitä ennakoitua aiemmin. Hiljenneiden yksiköiden vuosihuolloilla ja remonteilla ennakoidaan myös epidemian aiheuttamaa mahdollista tarvetta avata täysin puhdistettuja tiloja käyttöön.

Lapsien siirtymiset toiseen yksikköön ovat tässä vaiheessa määrältään pieniä. Esimerkiksi kesäisin päiväkotien aukioloaikoja on muokattu huomattavasti enemmän, vaikka hoitoa on järjestetty suuremmalle lapsimäärälle. Nyt yksittäisiä lapsia on siirtynyt esimerkiksi saman yksikön toiseen ryhmään.

Lapsimäärien pienentyessä samaan perheeseen kuuluvat lapset pääsevät maaliskuun lopusta alkaen samaan varhaiskasvatusyksikköön. Näillä toimilla ennakoidaan olevan myönteinen vaikutus myös epidemian leviämisen hillitsemiseen. Ryhmäkoot ovat normaalia pienempiä, ja eri yksiköistä tulevat ryhmät pystyvät samoissa rakennuksissakin toimimaan erillään toisistaan.